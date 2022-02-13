الأهلي طرابلس يتعثر في أولى جولات الكونفدرالية

أخبار ليبيا 24 _ متابعات

سقط الأهلي طرابلس وصيف بطل الموسم الماضي للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم أمام مضيفه بيراميدز المصري بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان الأهلي طرابلس قد تقدم بهدف أنهى به الشوط الأول. قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من قلب النتيجة بتسجيل هدفين جاءت كلها في الشوط الثاني من المباراة. التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتأتي هذه الخسارة ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكونفدرالية. وتضم المجموعة الأولى رفقة الأهلي طرابلس وبيراميدز المصري. كلا من النادي الصفاقسي التونسي و نادي زاناكو الزامبي.