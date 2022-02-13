الأهلي ثالث العالم

أخبار ليبيا 24 _ متابعات

حصد النادي الأهلي المصري الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية بفوزه على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي المصري قد خسر في مباراة نصف النهائي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد. فيما خسر الهلال السعودي أمام تشيلسي في نصف النهائي بهدف نظيف.

ويذكر أن تشيلسي توج باللقب للمرة الأولى في تاريخه. بفوزه على بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل هدف واحد.

في حين تقدم تشيلسي بهدف البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 55.فيما سجل رافائيل فيغا هدف التعادل لبالميراس في الدقيقة 64. من ركلة جزاء، لينتهي الوقت الأصلي بنتيجة التعادل. وتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية التي شهدت تسجيل الألماني كاي هافريتز. هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 117.

الجدير بالذكر أن هذه المرة الأولى التي يتوج فيها تشيلسي بهذا اللقب. حيث سبق له المشاركة في البطولة عام 2012 وخسر في النهائي أمام كورنثيانز البرازيلي بهدف نظيف.

في حين يذكر أن كأس العالم للأندية هي بطولة كرة قدم دولية أحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعوض مسابقة كأس الإنتركونتيننتال.

في حين أعلنت الفيفا عام 1999 عن إنشاء بطولة جديدة يشارك فيها كل أبطال الاتحادات القارية. لإضفاء نوع من الديمقراطية ومبدأ تكافؤ الفرص لمعرفة أقوى نادي في العالم كل سنة.

في حين وهو الأمر الذي لم يكن متاحا في البطولة السابقة التي كانت تعرف فقط مشاركة بطل دوري أبطال أوروبا. وبطل كأس ليبرتادوريس.