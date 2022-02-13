اخليل: كتائب وناس طرابلس الحقيقيين سيطردون المخلوع ومليشياته

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قال القيادي في عملية بركان الغضب من مدينة مصراتة العقيد فرج اخليل. إن الطرابلسية ليسوا سذجاء وأغبياء.

وأضاف اخليل في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”. أن كتائب وناس طرابلس الحقيقين تنتظر إلى غاية هذه الساعة الشرعية الدولية مع من”.

وتابع :”الطرابلسيين الحقيقيين سيفرضون كلمتهم في النهاية. ولن يسمحوا بالفوضى سيتم طرد المخلوع – عبدالحميد الدبيبة – ومليشياته من طرابلس لا محالة”.

وقال القيادي :”ماحدث مع الدبيبة حدث لخليفة الغويل سابقا. أخدوا منه القرارات والأموال وأوهموه أنهم معه وفي نهاية المطاف خرج حافيا من طرابلس”.

وواصل اخليل :”نفس السيناريو تكرر الغويل وقتها مع مساندة مجموعات مسلحة من مصراتة. والسراج بمساندة مجموعات مسلحة من مصراتة. ولكن كلمة الفصل كانت للمجموعات المسلحة بطرابلس طردت الغويل”.

وأشار القيادي في منشوره إلى صرف الأموال. حيث قال :”بصراحة إغداق الأموال الموجود عند الدبيبة وشركة الجيد غير موجود مسبقا”.

وأكد أن أغلبية الشعب الليبي يرحب بالصلح بين المنطقة الشرقية والغربية والوسطى. ويريدون دولة ولا أحد يريد حرب حتى قيادات طرابلس تدرك ذلك جيدا.

وأفاد اخليل. أن الانتهازين هم وحدهم من يستفيدون من الفوضى ومرحلة الانقسام الحاصل.

وختم القيادي منشوره بالقول :”وأكرر. مازالت سرت أقرب لكم من طرابلس لكي تستعرضوا”.

وكانت أنباء تفيد بتوجه أرتال عسكرية من مصراتة إلى العاصمة طرابلس. من أجل مساندة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. الذي رفض تسليم السلطة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.