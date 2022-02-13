إنجاز تاريخي فريد للأهلي المصري بكأس العالم للأندية لكرة القدم

13 فبراير، 2022 1:19 ص
10
الأهلي المصري أول فريق يحصد برونزية كأس العالم للأندية لثلاث مرات
الأهلي المصري أول فريق يحصد برونزية كأس العالم للأندية لثلاث مرات

أخبار ليبيا24

أصبح الأهلي المصري أول فريق يحصد الميدالية البرونزية في تاريخ كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وجاء تتويج بطل أفريقيا بالبرونزية الثالثة بعد فوزه السبت على الهلال السعودي برباعية نظيفة. في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، والتي اختتمت في الإمارات.

رباعية نظيفة

وتناوب على تسجيل رباعية الأهلي كل من ياسر إبراهيم “هدفين” وأحمد عبد القادر وعمر السولية. في الدقائق 8 و17 و40 و64 على التوالي.

ومنح المدافع، ياسر إبراهيم، التقدم للأهلي، مبكرا، قبل أن يطرد الحكم مهاجم الهلال، ماتيوس باريرا، بالبطاقة الحمراء.

وسجل إبراهيم مرة أخرى في الدقيقة 17 من المباراة، ولكن الهلال فقد لاعبا ثانيا، إذ أشهر الحكم بطاقة حمراء ثانية في وجه لاعب وسط الميدان محمد كانو. وعمق أحمد عبد القادر النتيجة بهدف ثالث، قبيل نهاية الشوط الأول.

وختم عمرو السولية، الذي لعب نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال، النتيجة بهدف رابع في الشوط الثاني من المباراة.

إنجاز تاريخي للأهلي المصري

ممر شرفي لفريق تشيلسي بطل العالم لفريق الأهلي المصري الأكثر تتويجا في العالم ببرونزية كأس العالم للأندية
ممر شرفي لفريق تشيلسي بطل العالم لفريق الأهلي المصري الأكثر تتويجا في العالم ببرونزية كأس العالم للأندية

وبهذا التتويج انفرد الفريق المصري بهذا الإنجاز بعدما تخطى رقم مونتيري المكسيكي الذي جاء في المركز الثالث في مناسبتين عامي 2012 و2019. وسبق للفريق المصري أن حصد الميدالية البرونزية في نسختي 2006 و2020.

في المقابل حصل الهلال على المركز الرابع في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصل على نفس المركز في عام 2019.

وتوّج تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا بلقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بنتيجة 2-1 بعد التمديد.

وكان الأهلي المصري قد خسر في مباراة نصف النهائي أمام بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بهدفين. بينما خسر الهلال السعودي بصعوبة بالغة أمام تشيلسي بطل أوروبا بهدف وحيد.

الوسوم
13 فبراير، 2022 1:19 ص
10

مقالات ذات صلة

الخطوط التونسية تضع إجراءات جديدة بشأن كورونا

13 فبراير، 2022 3:12 ص

بي بي توافق على استئناف أنشطة التنقيب في ليبيا

13 فبراير، 2022 2:18 ص

ضبط 3 أشخاص بالقره بوللي انتحلوا صفة رجال أمن واعتدوا وسطو على سائق سيارة

13 فبراير، 2022 12:24 ص
رئيس مجلس الدولة خالد المشري

المشري: الدبيبة يشن حملة ممنهجة ضد مجلسي النواب والدولة

12 فبراير، 2022 9:03 م
زر الذهاب إلى الأعلى