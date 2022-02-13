إنجاز تاريخي فريد للأهلي المصري بكأس العالم للأندية لكرة القدم

أخبار ليبيا24

أصبح الأهلي المصري أول فريق يحصد الميدالية البرونزية في تاريخ كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وجاء تتويج بطل أفريقيا بالبرونزية الثالثة بعد فوزه السبت على الهلال السعودي برباعية نظيفة. في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، والتي اختتمت في الإمارات.

رباعية نظيفة

وتناوب على تسجيل رباعية الأهلي كل من ياسر إبراهيم “هدفين” وأحمد عبد القادر وعمر السولية. في الدقائق 8 و17 و40 و64 على التوالي.

ومنح المدافع، ياسر إبراهيم، التقدم للأهلي، مبكرا، قبل أن يطرد الحكم مهاجم الهلال، ماتيوس باريرا، بالبطاقة الحمراء.

وسجل إبراهيم مرة أخرى في الدقيقة 17 من المباراة، ولكن الهلال فقد لاعبا ثانيا، إذ أشهر الحكم بطاقة حمراء ثانية في وجه لاعب وسط الميدان محمد كانو. وعمق أحمد عبد القادر النتيجة بهدف ثالث، قبيل نهاية الشوط الأول.

وختم عمرو السولية، الذي لعب نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال، النتيجة بهدف رابع في الشوط الثاني من المباراة.

✍️يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات … الأهلي يتقلد برونزية مونديال الأندية للعام الثاني على التوالي والثالثة في تاريخه 🥉🦅❤️ pic.twitter.com/1ngPLYcFwe — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 12, 2022

إنجاز تاريخي للأهلي المصري

وبهذا التتويج انفرد الفريق المصري بهذا الإنجاز بعدما تخطى رقم مونتيري المكسيكي الذي جاء في المركز الثالث في مناسبتين عامي 2012 و2019. وسبق للفريق المصري أن حصد الميدالية البرونزية في نسختي 2006 و2020.

في المقابل حصل الهلال على المركز الرابع في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصل على نفس المركز في عام 2019.

وتوّج تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا بلقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بنتيجة 2-1 بعد التمديد.

وكان الأهلي المصري قد خسر في مباراة نصف النهائي أمام بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بهدفين. بينما خسر الهلال السعودي بصعوبة بالغة أمام تشيلسي بطل أوروبا بهدف وحيد.