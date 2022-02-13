واصفة الوضع بالخطير جداً .. ألمانيا : أوروبا على شفير الحرب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصف نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد “روبرت هابيك” الوضع في أوروبا بـ “الخطير جدا” مؤكدا أن القارة باتت على شفير الحرب.

وأشار هابيك في مقابلة تلفزيونية إلى وجود جيوش وحشود عسكرية كبيرة في مواجهة بعضها البعض. منبها إلى أن ما يجري خطير جدا.

أعلن في وقت سابق مصدر رسمي رفيع أن برلين لا تتوقع نتائج من محادثات مستشارها أولاف شولتس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إلا أنه أوضح في الوقت عينه أنه من المهم إجراء حوار بين الطرفين من أجل فهم مخاوف أو شواغل موسكو بشكل أفضل.

وأوضح أن أولاف شولتس، سيبلغ بوتين أن نشر القوات الروسية على حدود أوكرانيا. لا يمكن إلا أن ينظر إليه كتهديد خطير.

ويتوقع أن يزور المستشار الألماني الثلاثاء المقبل موسكو بعد زيارات مرتقبة إلى كل من واشنطن وكييف. حيث سيجري محادثات ترتكز على تسوية الأزمة الأوكرانية ونزع فتيل التوتر.

يشار أن الرئاسة الروسية الكرملين كانت وصفت الاتهامات الأميركية والأوروبية بالتحضير لغزو أوكرانيا، بالهستيريا. نافيا صحتها.

وأوضح المسؤول في الكرملين يوري أوشاكوف أن بوتين أبلغ الرئيس الأميركي في اتصال هاتفي أمس. بأن الرد الأميركي على المطالب الأمنية الروسية الرئيسية لم يأخذ بعين الاعتبار المخاوف الروسية الأساسية، مشددا على أن موسكو سترد قريبا.

يذكر أنه منذ أشهر تتهم واشنطن موسكو بحشد أكثر من 100 ألف جندي على الحدود. بما ينذر بغزو وشيك للأراضي الأوكرانية.