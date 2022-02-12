رغم مرور 18 سنة على وفاته .. فنان مصري لم تتحلل جثته

أخبار ليبيا 24

كشفت عائلة الفنان المصري الراحل علاء ولي الدين أن جثته لم تتحلل رغم مرور 18 سنة على وفاته.

وسائل إعلام أوضحت أن وجود بعض المشاكل المتصلة بالمقبرة اضطر الأسرة لنقل الجثمان إلى مكان آخر. بعد أن سمحت مشيخة الأزهر الشريف بذلك، وحينها فوجئوا بأن الجثة لم تتحلل.

وبحسب صحيفة “صدى البلد” فقد رأى علاء ولي الدين رؤية، تفسيرها كان أن رحيله قد بات قريبا. وعندما علم بذلك أرسل على الفور أموالا لأحد أصدقائه المقيمين في المملكة العربية السعودي. كان يريد منه أن يرسل له زجاجات مسك أحمر لكي يتم تغسيله بها، وبالفعل تم تنفيذ وصيته.

الفنان الراحل علاء ولي الدين تحمل مسؤولية أسرته، وأشقائه الصغار منذ أن شابا مراهقا واهتم بتعليمهم. وعاش حياته القصيرة وهو يهتم بعائلته ويرعاهم، وما ان شعر باقتراب أجله. اشترى الكفن، واستعد ووضع زجاجات المسك داخله ووضعهم في الدولاب، لحين استخدامهم بعد وفاته.

ولد علاء ولي الدين في محافظة المنيا مركز بني مزار، وكان جده الشيخ سيد ولي الدين، مؤسس مدرسة في القرية. وظلت تابعه له لأعوام عديدة، إلى ان تم نقلها إلى الجهات الحكومية. وكان والد علاء، هو سمير ولي الدين الذي كان يعمل ممثلاً وكان مدير لملاهي القاهرة.

وتخرج من مدرسة مصر الجديدة الثانوية العسكرية وبرز من خلال أدوار ثانوية في أفلام عادل إمام. ثم انطلق بعد ذلك وقام ببطولة عدة أفلام، وساهم علاء ولي الدين في ظهور عدد من نجوم الساحة الفنية الحاليين أمثال أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ومحمد سعد. فشخصية “اللمبي” كان أول ظهور لها في فيلم الناظر وبعدها انطلق محمد سعد وأصبح نجم شباك .