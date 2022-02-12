حمودة: الحكومة مستمرة بجميع وزرائها وتمارس عملها بشكل اعتيادي

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إن الحكومة مستمرة بجميع وزرائها في أداء العمل بشكل اعتيادي، نافيًا ما يتردد عن استقالة بعض الوزراء.

وفي بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك قال حمودة: “هناك حملة واسعة من الأخبار المزيفة والمضللة. ومنها انتشار بعض المستندات المزورة على مواقع التواصل بشأن استقالة بعض الوزراء. فهم موجودون في مقراتهم بصورة طبيعية”.

قبل ذلك، نفت الحكومة صباح اليوم السبت استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، مؤكدة أن الوزير مستمر في مهامه.

وجاء في خطاب الاستقالة المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي دعوة الوزير إلى بقية زملائه بانتهاج المسلك ذاته والاستقالة. وذلك لتمكين الحكومة الجديدة من ممارسة مهامها. في إشارة إلى الحكومة المزمع تشكيلها من فتحي باشاغا، المكلف من البرلمان لقيادة الحكومة الجديدة.

وكان قد أعلن مجلس النواب يوم الخميس الماضي تسمية فتحي باشاغا رئيسًا جديدًا للحكومة؛ فيما يتمسك رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بمنصبه.