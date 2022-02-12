تحذيرات من تطبيقات قد تسرق حسابتك المصرفية

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حذر خبراء أمنيون من حملة تطبيقات خبيثة جديدة تستهدف مستخدمي “أندرويد” في الولايات المتحدة وأوروبا، لقرصنة بياناتهم الشخصية وحساباتهم المصرفية.

وقال الخبراء إن المحتالين يتظاهرون بأنهم شركة DHL العملاقة للتوصيل. عبر رسالة نصية يرسلونها إلى الضحايا مع رابط يطلب منهم تنزيل تطبيق مزيف للشركة. متوافق مع “أندرويد“، وفقا لموقع “إكسبريس” البريطاني.

وبمجرد التثبيت، يكون التطبيق الضار قادرا على سرقة تفاصيل تسجيل الدخول لأي منصة مصرفية تقريبا. بعد تقديم نماذج تسجيل دخول مزيفة لمستخدمي “أندرويد” لسرقة بيانات الاعتماد المهمة.

وإذا حصل المحتالون على معلومات تسجيل الدخول للخدمات المصرفية عبر الإنترنت. فسيكونون قادرين على إفراغ الحسابات المصرفية لأي مستخدم “أندرويد” مستهدف.

في حين طالب الخبراء مستخدمي “أندرويد” بضرورة اليقضة والانتباه. لجميع الرسائل النصية التي تصل إليهم.

وفي سياق متصل يبدو أن أصحاب الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة تشغيل “آندرويد” المثبت عليها تطبيق المراسلة الفورية. “واتسآب” بإصدار حتى 2.21.4.18، معرضون لخطر القرصنة عن بُعد.

ووفقا لما نشرت شركة “Сensus IT Security Works” على موقعها الإلكتروني. فإن مشكلة تبادل البيانات السرية بين المستخدمين في الإصدارات السابقة لـ 2.21.4.18. لتطبيق واتسآب الخاصة بالعمل على نظام آندرويد. تسمح للمهاجمين بالوصول عن بُعد لمراسلات المستخدم.

ووفقا للخبراء، سيتمكن المهاجمون من التدخل في الحوار من أجل خداع أو مراقبة شخص ما.

وهناك ثغرة أخرى تساعد المهاجمين على إرسال ملف HTML معد خصيصًا إلى الضحية عبر واتسآب. عند فتح مستند يتم تنشيط برنامج ضار يفتح الوصول إلى أي مورد على الهاتف الذكي.