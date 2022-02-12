بنحليب جزار جديد في بنغازي !!

أخبارليبيا24_متابعات

أعلن الحساب الرسمي للنادي الأهلي بنغازي منذ قليل عن ثاني صفاقاته الشتوية بضم المهاجم المغربي محمود بنحليب في صفقة انتقال حر.

بنحليب بدء مسيرته مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي عام 2015، ولعب في خط الهجوم. وخاض مع الرجاء 150 مباراة سجل خلالها 44 هدفا، كما توج مع الرجاء بالبطولة الوطنية المغربية 2020. وبطولة كأس العرش المغربي 2017، وكأس العرب للأندية الأبطال 2020.وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين أعوام 2018 و 2021، وكأس السوبر الأفريقي 2019.

على الصعيد الفردي تحصل بنحليب على لقب هداف الكونفدرالية الأفريقية موسم 2018 برصيد 12 هدف.

الجدير بالذكر أن بن حليب قد فسخ تعاقده مع ناديه السابق الرجاء البيضاوي المغربي مطلع شهر فبراير الجاري. ليوقع على كشوفات النادي الأهلي بنغازي بصفة لاعب حر. وهذا ولم يعلن النادي الأهلي بنغازي عن مدة العقد أو أي تفاصيل مالية.

وفي سياق متصل أعلن النادي الأهلي بنغازي رسميا ضم لاعب خط الوسط الجزائري رشيد آيت عثمان.

ويعد اللاعب الجزائري أولى صفقات الجزارة من نافذة الانتقالات الشتوية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

يذكر أن اللاعب الجزائري 29 عاما كانت له تجارب عديدة على الساحة الأوروبية كانت أبرزها مع نادي سبورتينغ خيخون ودوبرتيفو تينيريفي الإسبانيان.

كما سبق وأن لعب في صفوف دينمو بوخاريست الروماني، وعربيا سبق له أن مثل النادي الصفاقسي التونسي. والفجيرة الإماراتي، أما على الصعيد الدولي كان ظهوره من بوابة المنتخب الجزائري الأولمبي.

وفي أخر أخبار الدوري الليبي انتهت، مواجهة الأخضر وضيفه التحدي، الجمعة، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأقيمت المباراة على أرضية ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء، وذلك ضمن الجولة الأولى لمرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.