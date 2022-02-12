بليحق: لاوجود لخلاف بين النواب والدولة وباشاغا سيسلم التشكيل بعد 15 يوما

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قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله في تصريحات صحافية رصدتها أخبارليبيا24 إنه لا يوجد خلاف بين مجلسي النواب والدولة فيما يتعلق بالتعديل الدستوري وآلية التصويت عليه، ولا يوجد اعتراض على خارطة الطريق ومساراتها الأربعة التي قدمت وأقرت في جلسة النواب الخميس، وهو ما يعني أنه لا وجود لأي إشكالية في إقرار هذا التعديل

وأوضح بليحق أنه قبل جلسة إجراء التعديل الدستوري اجتمعت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب. واللجنة المختصة من مجلس الدولة لساعات طويلة، واختتم الاجتماع بالاتفاق. على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري

ونفى أي خلاف بين المجلسين حول الفقرة الخامسة من المادة 12 في التعديل الدستوري

وتابع بليحق ” نال فتحي باشاغا الثقة من مجلس النواب، وأؤكد أنه تحصل على التزكيات المطلوبة من مجلس الدولة وأكثر. في حين لم يتحصل المرشح الآخر خالد البيباص على التزكيات المطلوبة ولم يجرِ تزويدنا بها. وبذلك جرى التصويت على فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة”.

وأشار إلى أن الوقت لازال مبكرا لمعرفة مقرّ الحكومة الجديدة وموعد مباشرة أعمالها. والمجلس وضع مدة قانونية هي 15 يوما لرئيس الحكومة الجديد لتشكيل حكومته وفريقه الوزاري. ثم تنال الثقة

كما أكد أن تسليم حكومة عبد الحميد الدبيبة ليس خيارا فهي تعدّ منتهية الصلاحية بتاريخ 24 ديسمبر الماضي. وفق المادة الثانية من قرار مجلس النواب منحها الثقة.

في حين نوه أن مجلس النواب نبه حكومة الوحدة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة في جلسة منح الثقة سابقا. إلى أن الهدف الرئيسي لها هو الانتخابات، وهو ما لم يحدث. والآن تعمل هذه الحكومة بشكل غير قانوني.

كما أشار بليحق إلى أن المجلس يتوقع أن تتسلّم رئاسة الحكومة الجديدة أعمالها في الأيام القادمة. وأعتقد أن رئيسها فتحي باشاغا لن تواجهه أي مشاكل لتسلم مهامه.