النصر وخماسية نظيفة على دارنس

أخبارليبيا24_متابعات

افتتح النصر مشواره في الجولة الأولى من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بفوزه بخماسية نظيفة على ضيفه دارنس في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث للمجموعة الأولى. بينما تجمد رصيد دارنس عند النقطة 9 في المركز السابع.

وفي سياق متصل انتهت، مواجهة الأخضر وضيفه التحدي، الجمعة. بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأقيمت المباراة على أرضية ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء، وذلك ضمن الجولة الأولى. لمرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع الأخضر رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني للمجموعة الأولى، بينما التحدي فرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع قبل الأخير من نفس المجموعة.

ويتصدر الأهلي بنغازي للمجموعة الأولى برصيد 30 نقطة محققًا العلامة الكاملة من 10 مباريات.

وفي سياق أخر أعلن الحساب الرسمي للنادي الأهلي بنغازي منذ قليل عن ثاني صفاقاته الشتوية بضم المهاجم المغربي محمود بنحليب في صفقة انتقال حر.

بنحليب بدء مسيرته مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي عام 2015، ولعب في خط الهجوم. وخاض مع الرجاء 150 مباراة سجل خلالها 44 هدفا، كما توج مع الرجاء بالبطولة الوطنية المغربية 2020. وبطولة كأس العرش المغربي 2017، وكأس العرب للأندية الأبطال 2020.وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين أعوام 2018 و 2021، وكأس السوبر الأفريقي 2019.

على الصعيد الفردي تحصل بنحليب على لقب هداف الكونفدرالية الأفريقية موسم 2018 برصيد 12 هدف.