العامة للكهرباء: انخفاض ضغط الغاز يُفقد محطة الخمس 400 ميغا وات

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء فقد 400 ميغا وات بمحطة الخمس الغازية؛ وذلك نتيجة انخفاض ضغط الغاز وعدم توفر كميات الوقود الخفيف الكافية بالمحطة مما أدى لزيادة حجم العجز وعدد ساعات طرح الأحمال.

وأكدت الشركة في بيان لها عبر فيسبوك. أن ذلك جاء أيضا بسبب تأخرت الناقلات عن تزويد المحطة للمرة الثالثة رغم المخاطبات المتكررة.

وأشارت الشركة إلى أنه تم فقد ما قيمته 400 ميغا وات بالمحطة. مما أدى لزيادة في حجم العجز وعدد ساعات طرح الأحمال.

وأوضحت الشركة أن إجمالي الإنتاج ظهيرة يوم أمس الجمعة من كافة الوحدات المنتجة كانت 5650 ميغا وات. بينما إجمالي الطاقة المطلوبة 7030 ميغا وات ليكون العجز 1620ميغا وات .

ودعت الشركة المستهلكين لتوخي الحرص على ما يصله من طاقة والاقتصاد قدر الإمكان. وذلك للتقليل من العجز وتوفير ما لا يحتاجه منها ريثما يتم التغلب على المشكلة.