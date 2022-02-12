الحكومة تنفي استقالة وزير التعليم العالي عمران القيب

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نفت حكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت ما تردد من أنباء بشأن استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب.

وأكدت الحكومة عبر منصة حكومتنا على موقع فيسبوك أن وزير التعليم العالي مستمر في مهامه. ولا صحة للقرار المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي.

في حين كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء حول تقديم وزير التعليم العالي استقالته. ودعوته لزملائه لانتهاج نفس طريقه حفاظا على وحدة واستقرار البلاد. وتمكين الحكومة الجديدة من مارسة أعمالها.

وفي سياق ليس ببعيد قال رئيس الحكومة المسمّى من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن عمله سيركز على المصالحة بين الليبيين والمشاركة والعمل الجماعي.

في حين أضاف باشاغا في مؤتمر صحفي عقده عقب وصوله إلى مطار معيتيقة، أن العلاقة مع جميع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل والعمل المشترك والتنسيق الدائم على جميع الأصعدة، وخصوصاً الصعيد الأمني.

في حين وجه باشاغا شكره لبعثة الأمم المتحدة على جهودها. وعبّر عن تطلعه للتعاون الإيجابي والعمل المشترك معها.

وختم باشاغا بشكره لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والذي “تحمّل مسؤولياته في فترة صعبة”. حسب تعبير باشاغا، وعبّر عن ثقته بالتزام حكومة الوحدة بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وكلّفت رئاسة مجلس النواب باشاغا بتشكيل الحكومة في غضون 15 يوما.

وقال، المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، في تصريح صحفي، إن “مدير مكتب شؤون الرئاسة الأستاذ عوض الفيتوري سلّم السيد رئيس الوزراءفتحي باشاغا تكليفه بتشكيل حكومته في غضون 15 عشر يوماً من تاريخه”.