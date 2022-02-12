الأهلي طرابلس يعزز صدارته بعد فوزه على الجزيرة

12 فبراير، 2022 10:53 ص
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أخبارليبيا24_متابعات

عزز الأهلي طرابلس صدارته لجدول ترتيب الدوري الليبي للمحترفين لكرة اليد فوزه على حساب الجزيرة بنتيجة 26-21، ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

بهذا الفوز رفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 12 نقطة جمعها من أربع انتصارات متتالية. فيما تجمد رصيد الجزيرة عند النقطة 9 من ثلاث انتصارات وهزيمة.

ويذكر أن الأهلي طرابلس دخل هذا الموسم للدفاع عن القابه الثلاثة في الموسم الماضي. كبطل للدوري و الكأس و السوبر في موسم تاريخي.

وفي سياق متصل توج الأهلي طرابلس، بكأس السوبر لكرة اليد بعد فوزه، على فريق الهلال. في المباراة التي أُقيمت بقاعة 17 فبراير بنتيجة (31) مقابل (24).

بهذا التتويج استطاع فريق الأهلي طرابلس لكرة اليد، تحقيق الثلاثية وهي بطولة الدوري والكأس وكأس السوبر.

يذكر أن الأهلي طرابلس» كان توج بلقب بطولتي الدوري والكأس، حيث حصد ثنائية الموسم الماضي.

من جهة أخرى سينطلق الدوري الليبي للموسم الجديد لكرة اليد، دوري المحترفين، في 31 يناير الجاري.

في حين ستكون مباريات الأسبوع الأول من دوري المحترفين للموسم الرياضي الجديد (2021\2022م) على النحو التالي:

اتحاد الشرطة × الأهلي طرابلس.

الجزيرة × الاتحاد.

النجمة × الأهلي بنغازي.

المروج × النصر.

بنغازي الجديدة × الهلال.

في حين كان الاتحاد العام الليبي لكرة اليد قد حدد موعد مباراة السوبر بين فريقي الأهلي طرابلس والهلال. يوم الأحد 24 يناير، بطرابلس بقاعة 17 فبراير.

في حين الأهلي طرابلس كان قد تُوج بلقب بطولتي الدوري والكأس؛ حيث حصد ثنائية الموسم الماضي.

الأهلي طرابلس يعزز صدارته بعد فوزه على الجزيرة
الأهلي طرابلس يعزز صدارته بعد فوزه على الجزيرة
12 فبراير، 2022 10:53 ص
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