هل يستطيع باشاغا أن يحارب الفساد؟

أخبارليبيا24_متابعات

تعهد باشاغا المعين من قبل مجلس النواب كرئيس لحكومة جديدة بديلة عن حكومة الدبيبة اليوم بمحاربة الفساد ورفع الحصانة عن الحكومة بكاملها في حالة تسجيل أي شبهة فساد ضمن كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الحكومة التي سيقوم بتقديمها للبرلمان لمنح الثقة خلال أسبوعين من تسميته رئيسا للحكومة …

لكننا نجد ان سيرته الذاتية كانت من ضمن متابعات وكالة أنباء أخبار ليبيا24 من خلال تقرير ديوان المحاسبة 2020. في الفترة التي تولى فيها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني. والتي نشرت الوكالة أبرز ما تضمن فيها من مخالفات وإهدار للمال العام في وزارة الداخلية أنداك. ضمن مواد التعريف الإنفوجرافيك الخاصة بالوكالة كما يلي:

إنفوجرافيك بعنوان: فساد بالجملة.. مخالفات داخلية الوفاق في تقرير ديوان المحاسبة 2020 بتاريخ 5 سبتمبر، 2021

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إنفوجرافيك بعنوان: أبرز ما ورد بتقرير المحاسبة 2020 عن شراء السيارات في وزارة الداخلية بحقبة “باشاغا” بتاريخ 27 أغسطس، 2021

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وفي سياق متصل قال رئيس الحكومة المسمّى من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن عمله سيركز على المصالحة بين الليبيين والمشاركة والعمل الجماعي.

في حين أضاف باشاغا في مؤتمر صحفي عقده عقب وصوله إلى مطار معيتيقة، أن العلاقة مع جميع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل والعمل المشترك والتنسيق الدائم على جميع الأصعدة، وخصوصاً الصعيد الأمني.

ووجه باشاغا شكره لبعثة الأمم المتحدة على جهودها. وعبّر عن تطلعه للتعاون الإيجابي والعمل المشترك معها.

فهل يستطيع من هو متهم بهدر المال العام والفساد في وزارة ان يحارب الفساد في دولة كاملة تحت مسمى رئيس حكومة؟؟؟