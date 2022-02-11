ميلان يجدد عقد ثيو هيرنانديز حتى 2026

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أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميا عن تجديد عقد الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز حتى يونيو 2026

وكان اللاعب الفرنسي الشاب المولود في أكتوبر من عام 1997. قد انضم إلى ميلان قادما من ريال مدريد موسم 2019-2020، بعد موسمين في ريال مدريد.

وخاض في الأول 13 مباراة فقط، و أمضى الموسم الثاني معارا إلى ريال سوسييداد ولعب معه 24 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

ويذكر أن ثيو خاض منذ عام 2019 مع ميلان منذ عام 86 مباراة في جميع المسابقات وسجل خلالها 19 هدفا.

وكانت تقارير إعلامية أوروبية قد ربطت ثيو بالانتقال إلى عدة أندية الصيف الماضي على رأسها باريس سان جيرمان.