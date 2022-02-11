مستطلعون يطالبون بإجراء انتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

أخبار ليبيا24

قال مستطلعون إن الوضع الراهن في ليبيا بات في حاجة ملحة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد وتجنيبها الدخول في حالة من انقسام جديدة.

وبحسب تعليقات سجلتها وكالة أخبار ليبيا24 على سؤال نشرته على فيسبوك تحت عنوان: “إلى ماذا ستؤول الأوضاع في ليبيا خلال المرحلة المقبلة بعد إعلان الدبيبة رفض التسليم لحكومة جديدة؟”، على خلفية اختيار البرلمان لفتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة. رأى سالم الإسكندراني، أن “من فبراير 2011 وحتى هذه الساعة أي مسؤول ليبي في السلك السياسي والدبلوماسي والمصرف المركزي أو أي مسؤول رفيع المستوى يتم عزله أو استبداله بغيره لا يتقبل الأمر. ولا يسلم للبديل وكأنه الوصي على هذه المهام دون غيره. لذلك حتى الدبيبة على نهج ممن سبقوه لم ولن يخضع لهذه القرارات البقاء للأقوى”.

الذهاب للانتخابات

وقالت زرقاء اليمامة، ” اذهبوا للانتخابات الرئاسية ليش مرحلة انتقالية. شن فيها كونوا مع الشعب وأجروا انتخابات نزيهة. تشكيل حكومة الآن ما فائدة حكومة الانتقالية”. بينما قالت بلقيس الغزالي، “شبح الحرب يحوم من جديد وطبوله تقرع”.

بدوره قال حباب الزيادي، “بدون قوة متمثلة في جيش واحد تراتبي تقني موحد يخضع للقوانين من كل أنحاء الوطن. يحمى البلاد والشعب والقضاء والأجهزة التشريعية والتنفيذية ويضرب بقسوة على كل معتوه خائن فاسد وفى غياب هذه القوة. فنحن ذاهبون إلى المجهول وللمزيد من الإجرام المقنن بظهور عصابات شرسة لا تبقى ولا تذر. حماية الدولة لن يكون إلا بقوة جيش حرفي متمرس ولائه للوطن فقط”.

وقالت ياسمين، “إذ أردت أن تعرف الموقف الليبي فعليك أن تعرف موقف تركيا أولا، إذا كانت تركيا إلى جانب باشا اغا فعلى الدبيبة السلام، وإذا كان العكس فلا حكومة جديدة قبل الانتخابات”. وقال كمال علي، “فتنه في بلادنا. ربي يستر على البلاد والعباد من الحرب مره ثانية”.

وقالت هبة عبدالرحمن، “دبيبة حتى تكون انتخابات. بالنسبة للحرب لا أعتقد أنها بتكون فيه حرب بس حكومة موازية زي حكومة الثني وإعادة للسناريو الأول والمستفيدين أنفسهم”.

من جانبه قال عبدالقادر الديباني، إن “القصة مش في الحكومة. نحن كشعب نطالب بانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة والاستفتاء على الدستور والمصالحة الوطنية. أما غير هكي كلام فاضي”.

وأرى بشير هويسة، أنه “يجب استمرار الحكومة الحالية والتسريع بالانتخابات البرلمانية”. وقال “لبو لبو”، “انتخابات برلمانية أولا ودستور ينظم البلاد ورحيل جميع هذه الوجوه البائسة بدون رجعة”.