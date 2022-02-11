مجتمع| هل تفكر في تلقي لقاح “كورونا” هكذا كانت ردود متابعينا

أخبارليبيا24- مجتمع

كثير من الناس لازال لم يتلقوا التطعيمات ضد فيروس كورونا رغم الماشدات الكثيرة التي وجهتها وزارة الصحة ومركز مكافحة الأمراض من أطل التحصل على اللقاح.

بعض المواطنين لم يتلقى اللقاح تكاسلا وآخرون يرفضون التطعيم إما لشكوك تنتابهم تجاه اللقاح وإما عدم اقتناع للبعض الآخر بجدوى اللقاح، وفريق يخاف منه لقناعتهم بأنه يسبب الوفاة.

مؤخرًا أصدرت الحكومة قرارًا بمنع غير الملقحين من الدخول للمؤسسات والجهات العامة والأسواق، توجهنا لمتابعينا بسؤال..حول عزم المواطين تلقي اللقاح من عدمه فكانت الردود متضاربة.

البداية كانت مع Mohamed Ben Ashour الذي قال إن :”اللقاح غير مجدي والفيروس ضعيف، بردة موسمية”.

وتقول أمنيات متواضعة :”يخوف فعلا. وكان واحد مصاب ومايندري عن روحه وهذا اللقاح كيف يصير فيه”.

أما Amna Mustafa تقول :”خديته قداش ليا”، وأيضًا أم محمد أم محمد قالت :”خديت التطعيم التلاتة والحمد الله”.

كذلك Bentlibya Alzawi تؤكد :”أخذت اللقاح مرتين. قرار صائب لكن أخشى من التزوير في بطاقة التلقيح لأن منتشر بكثرة في ليبيا”.

وترى Rose Rose أن :”الحكومه تبي تفرض التطعيم لكن ما تقدرش تفرض الحياة الكريمة”.

أما سعاد أبوالقاسم تقول :”أخذت الثلاثة وربي يحفظ الجميع. والأخذ الأسباب واجب يا للي مش مقتنعين بالتطعيم”.

وتقول فاتي مسعود :”عادي أخذنا اللقاح زي أي تطعيم للتحصين من الفيروس”، تؤيدها أم بيان :”عادي خذينا اللقاح و ربي يسلمنا من الأمرض والأسقام”.

وأكدت Tayree Tamort :”أخذت تطعيمتين بلا فايدة كورونا جتني وبقوة كائني ماطعمتش لا تحصين ولا شي”.

أما Sief Ben Khader قال :”نمشي نشري بطاقة ونريح راسي”، يؤيده جمال سوناتا :”بنشريه كان صار”.

وتقول ناسيم الوادي :”الحامي الله سبحانه وتعالى والعمر واحد”، وتقول Faten Boo :”خذيت التطعيم الحمدالله”.

ويعتقد مسعود مبروك أن :”التلقيحات أغلبها محفوظة حفظ سئ ومضروبة”, حسب قوله.

Za Hra تقول :”من الأول قالوا إنهم داروا لقاح يقضي على الفيروس وبعدين قالوا حتى كان اخذيته تجيك كورونا وبعدين قالوا خوذوا الجرعة التانية تبدا تمام وبعدين قالوا البسوا الكمامة باش ماتجيك كورونا وبعدين قالوا خودوا الثالتة تبدأ تمام وبعدين قالوا ألبسوا الكمامة باش ماتجيك الكورونا وهكي..أمالا علاش هذا شنو يقولوله بزنس تجاري لم الفلوس بس بلا فائدة مانبيش نطعم”.

وتقول Soma Rahouma :”هي الدول يلي صنعاته ماجبرتش شعبها علي أخذه بالسيف يعني حرية شخصية غير حتى العرب الجهل والتخلف ضارب فينا مرات عندك أمراض في جسمك وانت مش عالم بيها اللقاح يطلع كل شي بعدين يقعد يعاني طول عمره خليها حرية هو اللقاح يعني يمنع عنك الموت. أكيد لا والله ليلة قبرك مابايت برا منع اللقاح والله من غيره غير حني العرب دوم حقل تجارب للغرب حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم”.

ويؤكد Hamod Hamada بالقول :”في ناس ماتوا بالفيروس رغم أنهم مطعمين يعني مالفائده من التطعيم نعمل على تقوية المناعة الطبيعيه وخلاص وربي يسلم”.

وتقول Hend Elsanosi :”غير المراكز يوفرن التطعيمات مش تاخذ الأولى وبعد يجي موعد الثانية يقولوا لا مافيش”.

وتعلق Estabraq Orchida وتقول :”خذيت الصينية الزوز أهو طلعولنا بالتعزيزية معاش بتم القصة الحزينة هذي”.

وتضيف :”لما خذيته كنت نبي نمشي لعيادة أسنان ما صارش لأن كورونا تفرقعت زي طنجرة السبول و الشعب حتى اللي مريض يطلع ايهيج ما يحجرش روحه في الحوش”.

وبحسب رأي سمرا حرة :”منبيش نطعم لأن شفت فيديو قال اللي طعمو بعد سنتين رح يموتو، بس أني صاير معاي خطأ طبي ومريضة نعالج للعلم أعاني من ورم غدة نخامية وضغظ فقرات الرقبة وغير الخطأ الطبي”.

وتقول Tahani Zaguob :”بريطانيا رفعت الحظر وماعدش طالبت الناس بكتيب التطعيم على أساس مناعة القطيع..عليش الدبيبة دار هذا القرار يبى يفهم أحسن من أصحاب الشأن؟”.

وأضافت :”وبعدين كل مرة اطلعوا فى كلام وكل مرة تطعيم وآخر شئ كبسولات تى كيف نحن فئران تجارب”.

وتؤكد Sabah Hashem :”رافضة لأن عندي اثنين من أقاربي توفوا بسبب هذا اللقاح”.

ويقول مان المان :”لأن في ناس ماتوا بفيروس رغم أنهم مطعمين وواخذين التعزيزية يعني مالفائدة من التطعيم نعمل على تقوية المناعة الطبيعيه حتى اللي مطعم ينضرب وينقل في العدوى”.

ويقول Wasem Tamzeni :”خذيت الأولى ومعاش حصلت الثانية الأنجليزية”.

وكشف الطبيب Mohammed Elaswed :”أنا طبيب. ونشوف في حالات كورونا. و الله معظم الحالات اللي مطعمة الجرعتين جتهم كورونا كزكمه عادية و في اللي عندهم أمراض مزمنة”.

وترفض أم أيهم التطعيم وتقول :”مش حنطعم كله كذب وتجارة كل يوم يطلعوا مرض جديد اقعدوا كل يوم يحطوا جسم غريب في جسمكم”.