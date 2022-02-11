غزلان أمريكية مصابة بأميكرون

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كشف، باحثون بقيادة علماء في جامعة بنسلفانيا، أنه تم اكتشاف أجسام مضادة للفيروس لدى ما يقرب من 15 بالمائة من 131 غزالا بريا تم اصطيادها في جزيرة ستاتن بنيويورك.

وأوضح الباحثون، أن ذلك يعني أن تلك الحيوانات أصيبت بفيروس كورونا في السابق وأنها عرضة للإصابة مرة أخرى بمتحورات جديدة.

وذكر الباحثون، أن نتائج أخذ عينات دم وبعض مسحات الأنف المسحوبة من 131 غزالة. تم اصطيادها في جزيرة ستاتن بنيويورك خلال الفترة الماضية، كشفت وجود تلك الأجسام المضادة.

إثارة مخاوف

وقال سوريش كوتشيبودي عالم الأحياء المجهرية البيطرية في جامعة بنسلفانيا. إن اكتشاف المتحور أوميكرون في الغزلان ذات الذيل الأبيض في نيويورك يثير مخاوف من أن هذا النوع.

وأشار إلى أن عدد تلك الغزلان يبلغ نحو 30 مليونا في الولايات المتحدة، وقد يصبح حاضنا لسلالة جديدة من فيروس كورونا.

وأضاف “أن انتشار الفيروس في قطعان الحيوانات يشير دوما لإمكانية عودته إلى البشر. ولكن الأهم من ذلك أنه يوفر المزيد من الفرص للفيروس ليتطور إلى متحورات جديدة”.

وواصل، “عندما يتحور الفيروس بشكل كامل، فإنه يصبح قادرا على الإفلات من الحماية التي يوفرها اللقاح الحالي لذا سيكون علينا حينها تغيير اللقاح مرة أخرى”.

ولأول مرة يظهر فيها أوميكرون في حيوان بري. على الرغم من عدم وجود دليل على أن الحيوانات تنقل الفيروس إلى البشر.

وقد تم الإبلاغ عن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنواع من الحيوانات كانت على اتصال وثيق بشخص مصاب بكوفيد-19 وفقا لما ذكرته وزارة الزراعة الأميركية.