صور مذهلة تلتقط لأول مرة لسطح كوكب الزهرة

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التقط، المسبار الشمسي باركر التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أول صور ضوئية مرئية لسطح كوكب الزهرة من الفضاء.

وذكرت ناسا، أنه “غالبًا ما يكتنف سطح كوكب الزهرة في غيوم كثيفة عن الأنظار. ولكن في اثنتين من عمليات التحليق الأخيرة على الكوكب، استخدم باركر جهاز تصوير المجال الواسع، لتصوير الجانب الليلي بأكمله بأطوال موجية من الطيف المرئي – نوع الضوء الذي يمكن للعين البشرية رؤيته – وامتداده إلى الأشعة تحت الحمراء القريبة”.

وأضافت، “تكشف الصور مجتمعة في مقطع فيديو عن وهج خافت من السطح يُظهر سمات مميزة مثل المناطق القارية والسهول والهضاب”. كما أشارت ناسا، إلى أنه “يمكن أيضًا رؤية هالة من الأكسجين في الغلاف الجوي حول الكوكب”.

🎵 We’ve got it. On its way to touch the Sun, our Parker Solar Probe took the 1st visible light images of Venus' surface from space! Seeing the faint glow of plains & plateaus may give us clues on how "Earth's twin" became inhospitable: https://t.co/gXhiKGWfgm#VisionsOfVenus pic.twitter.com/NuEfFRtO9J — NASA (@NASA) February 9, 2022

وقال، مدير قسم الفيزياء الشمسية في مقر ناسا، نيكولا فوكس، “نحن سعداء بالرؤى العلمية التي قدمها باركر سولار بروب حتى الآن”.

وأضاف، “يواصل باركر تجاوز توقعاتنا. ونحن متحمسون لأن هذه الملاحظات الجديدة التي تم التقاطها أثناء مناورة مساعدة الجاذبية يمكن أن تساعد في تقدم أبحاث الزهرة بطرق غير متوقعة.”

معرفة جيولوجيا سطح كوكب الزهرة

وبحسب ناسا فإنه “يمكن لمثل هذه الصور للكوكب، الذي يطلق عليه غالبًا توأم الأرض. أن تساعد العلماء في معرفة المزيد عن جيولوجيا سطح الزهرة. وما هي المعادن التي قد تكون موجودة هناك، وتطور الكوكب”.

كما قالت، “بالنظر إلى أوجه التشابه بين الكواكب، يمكن أن تساعد هذه المعلومات العلماء في سعيهم لفهم لماذا أصبح كوكب الزهرة غير مضياف وأصبحت الأرض واحة”.

قدرات غير متوقعة

وتم التقاط أول صور WISPR لكوكب الزهرة في يوليو 2020 عندما شرع باركر في رحلة الطيران الثالثة. والتي تستخدمها المركبة الفضائية لثني مدارها بالقرب من الشمس.

وتم تصميم WISPR لرؤية الملامح الباهتة في الغلاف الجوي الشمسي والرياح. واعتقد بعض العلماء أنهم قد يكونون قادرين على استخدام WISPR لتصوير قمم السحابة وهي تحجب كوكب الزهرة أثناء مرور باركر على الكوكب.

وقال عالم مشروع WISPR أنجيلوس فورليداس ، والباحث في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز، “كان الهدف هو قياس سرعة السحب”.

وأضاف، “لكن بدلاً من مجرد رؤية السحب، رأى WISPR أيضًا من خلال سطح الكوكب”.

وواصل فولاليداس، “كانت الصور مدهشة للغاية لدرجة أن العلماء قاموا بتشغيل الكاميرات مرة أخرى. خلال المرور الرابع في فبراير 2021. وخلال رحلة الطيران في 2021، اصطف مدار المركبة الفضائية بشكل مثالي حتى يتمكن WISPR من تصوير الجانب الليلي لكوكب الزهرة بالكامل”.