صور مذهلة تلتقط لأول مرة لسطح كوكب الزهرة

التقط، المسبار الشمسي باركر التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أول صور ضوئية مرئية لسطح كوكب الزهرة من الفضاء.

وذكرت ناسا، أنه “غالبًا ما يكتنف سطح كوكب الزهرة في غيوم كثيفة عن الأنظار. ولكن في اثنتين من عمليات التحليق الأخيرة على الكوكب، استخدم باركر جهاز تصوير المجال الواسع، لتصوير الجانب الليلي بأكمله بأطوال موجية من الطيف المرئي – نوع الضوء الذي يمكن للعين البشرية رؤيته – وامتداده إلى الأشعة تحت الحمراء القريبة”.

وأضافت، “تكشف الصور مجتمعة في مقطع فيديو عن وهج خافت من السطح يُظهر سمات مميزة مثل المناطق القارية والسهول والهضاب”. كما أشارت ناسا، إلى أنه “يمكن أيضًا رؤية هالة من الأكسجين في الغلاف الجوي حول الكوكب”.

🎵 We’ve got it.

On its way to touch the Sun, our Parker Solar Probe took the 1st visible light images of Venus' surface from space! Seeing the faint glow of plains & plateaus may give us clues on how "Earth's twin" became inhospitable: https://t.co/gXhiKGWfgm#VisionsOfVenus pic.twitter.com/NuEfFRtO9J

— NASA (@NASA) February 9, 2022