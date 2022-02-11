ثوران بركاني مذهل لجبل إتنا الإيطالي

أخبار ليبيا24

ثار بركان جبل إتنا الواقع بجزيرة صقلية الإيطالية بطريقة مذهلة في ساعة متأخرة من مساء الخميس، وأضاء سماء الليل بانفجارات وحمم بركانية حمراء ساطعة.

وذكر، المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، إن الثوران الذي كان مركزًا في فوهة البركان الجنوبية الشرقية. على ارتفاع حوالي 2900 متر. وتسبب في ارتفاع الرماد وأعمدة الدخان على مسافة ثماني كيلومترات في السماء. ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.

ويمكن أن ينفجر البركان، الذي يعد أعلى وأنشط بركان في أوروبا ويبلغ ارتفاعه 3330 مترًا. في حركة مذهلة عدة مرات في السنة. ويطلق الحمم البركانية والرماد عاليًا فوق جزيرة صقلية المتوسطية.

JUST IN 🚨 Italy’s mount Etna erupts with lava fountains 500-600 m tallpic.twitter.com/MRJ2A8HXJy — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 10, 2022

جبل إتنا

وجبل إتنا (وكان اسمه العربي جبل النار) هو أحد أنشط البراكين في العالم، ويكاد يكون في حالة مستمرة من الانفجارات.

ولكن وعلى الرغم من خطورته، فإن الآلاف من الناس يعيشون على المنحدرات والمناطق المحيطة بها. وتساعد التربة البركانية الخصبة على التوسع في الرقعة الزراعية. مع انتشار الكروم والبساتين في سفوح الجبال وسهول كتانيا الواسعة إلى الجنوب.

كما صنفته، بسبب تاريخه النشط مؤخرا والقريب للسكان، الأمم المتحدة على أنه بركان عقدي.

ارتفاع قياسي

وكانت فوهة إتنا الشمالية الشرقية قد وصلت إلى ارتفاع قياسي بلغ 3350 مترا في عام 1981. لكن انهيارا عند أطرافها قلل هذا الارتفاع إلى 3326 مترا، وتم تسجيله في عام 2018.

كما يقع البركان ضمن 7 بؤر حددت دراسة حديثة أن الانفجارات الصغيرة فيها قد تتحول إلى كارثة. تؤثر على الاقتصاد والحياة في العالم الذي ما زال يعاني من التداعيات الاقتصادية لكورونا.