ثوران بركاني مذهل لجبل إتنا الإيطالي

ثار بركان جبل إتنا الواقع بجزيرة صقلية الإيطالية بطريقة مذهلة في ساعة متأخرة من مساء الخميس، وأضاء سماء الليل بانفجارات وحمم بركانية حمراء ساطعة.

وذكر، المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، إن الثوران الذي كان مركزًا في فوهة البركان الجنوبية الشرقية. على ارتفاع حوالي 2900 متر. وتسبب في ارتفاع الرماد وأعمدة الدخان على مسافة ثماني كيلومترات في السماء. ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات.

ويمكن أن ينفجر البركان، الذي يعد أعلى وأنشط بركان في أوروبا ويبلغ ارتفاعه 3330 مترًا. في حركة مذهلة عدة مرات في السنة. ويطلق الحمم البركانية والرماد عاليًا فوق جزيرة صقلية المتوسطية.

JUST IN 🚨 Italy’s mount Etna erupts with lava fountains 500-600 m tallpic.twitter.com/MRJ2A8HXJy

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 10, 2022