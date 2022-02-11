تقنية “Dolby Atmos”.. نوال الكويتية أول عربية تستخدمها في ألبومها “الحنين”

أخبار ليبيا 24

كشفت الفنانة نوال الكويتية أنها ستستخدم تقنية جديدة لإعادة إطلاق ألبومها “الحنين”.

عبرت نوال الكويتية عن فرحها أنها أول فنانة عربية تستخدم تقنية “Dolby Atmos” في ألبومها “الحنين”.

وأكدت نوال الكويتية أنها أول فنانة عربية تقدم ألبوما بتقنية “Dolby Atmos”، مشيرة إلى أنها كانت حريصة جدا على الموضوع.

ووجهت الفنانة نوال الشكر لمهندس الصوت جاسم محمد والملحن مشعل العروج (زوجها).

ماهي تقنية “Dolby Atmos”؟

تضفي تقنية “Dolby Atmos” دقة عالية لأصوات الأجهزة التي تمتلك هذه الخاصية، فهي بمثابة مشاهدة شيء ما ثلاثي الأبعاد.

وتقنية Dolby Atmos هي صيغة أوديو مصممة لتمكين صانعي المحتوى كالموسيقيين وصناع السينما. من أن يضعوا أصوات معينة بدقة في الخلفية الصوتية وبذلك يتم تحقيق صوت بمحيط 360 درجة كما في دور السينما. وإحضاره إلى غرفتك أو حتى إلى جوالك.

القيثارة تعبّر عن فرحها كأول فنانة عربية تستخدم تقنية "Dolby Atmos"في آلبومها – الحنين – و تشكر مهندس الصوت جاسم محمد و إشراف الملحن مشعل العروج 🤍@NAWALalq8iya | @mishal_alarouj pic.twitter.com/EKA1Ft4S2G — The Great Nawal (@TGNawal) February 10, 2022

أكثر واقعية

وحسب موقع “samma3a” تقوم هذه التقنية بمعالجة أصوات مختلفة بالشدة فقد تتراوح من انفجار كبير إلى صوت نحلة. بحيث تبدو أكثر واقعية بشكل دقيق. حتى أنها قادرة على استحضار أصوات من الأعلى، حيث تقوم بخداع الدماغ لجعله يتخيل أنه في المشهد تماما.

ومن أجل تحقيق هذا الصوت الواقعي تعتمد هذه التقنية على قنوات 9.1 التي تختلف عن 7.1 (7 سبيكرات ومضخم صوت واحد) بسبيكرين إضافيين. من أجل الأصوات من الأعلى، وتحتوي على 128 مسار، و 118 وحدة صوتية متزامنة. والوحدة الصوتية هنا قد تكون أي شيء كخطوات الأقدام أو طرق على الطاولة. تسمح هذه التقنية لمصممي المحتوى بأن يختاروا مكان محدد في الفراغ لهذه الأصوات. وبمجرد الانتهاء من هذا التنسيق، ستنقل هذه التقنية جودة صوت السينما إلى منزلك في حال توفر أحد الأجهزة التي تتوافق مع هذه التقنية. كسماعات الرأس أو نظام المسرح المنزلي المزود بمستقبلات فيديو / أوديو.

هذا وستقوم هذه الأجهزة بتحليل بيانات الصوت وبناء على عدد مكبرات الصوت لديك وتموقعها ستقوم بالتشغيل المثالي. ففي حال مرور طائرة من فوقك في الفيلم فسيأتيك الصوت من الأعلى وتتناسب جودة الصوت وعمقه ودقة تموضعه طردا مع عدد مكبرات الصوت التي تملك

ويعتبر فيلم “Brave” الذي أطلقته شركة Disney هو أول فيلم مدعوم بهذه التقنية. ومن ثم تبعه العديد من الأفلام أهمها “Deadpool” و”The secret life of pets” و”Batman v superman:Dawn of justice”.