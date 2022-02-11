القيادة العامة ترحب بتسمية فتحي باشاغا رئيسا للوزراء‎‎

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رحبت قيادة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بقرار مجلس النواب تكليف الوزير السابق فتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة. وقال إنّ المؤسسة العسكرية تتابع المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية الرامية إلى إرساء الاستقرار في البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري في بيان على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة الليبية. إنّ ”القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ترحب وتؤيد قرار النواب الصادر اليوم الخميس تكليف فتحي باشاغا بقيادة حكومة جديدة. تتولى قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل وذلك بالعمل مع الجهات النظامية العسكرية والمدنية على فرض هيبة الدولة. والحفاظ على مقدراتها وحماية المؤسسات السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون“.

اللجنة العسكرية

وأضاف المسماري أنّ القيادة العامة للقوات المسلحة تدعم مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والعمل على إجراء الانتخابات. وتسعى إلى إرساء قواعد الأمن والأمان وتدعم الحرب على الإرهاب.

وأشار إلى أن القيادة تتابع باهتمام المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي يقوم بها الليبيون من أجل حل الأزمة الشاملة. والدفع بالبلد إلى الأمام وتحقيق طموحات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقرار دستور للبلاد.

واختار مجلس النواب، الخميس، وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، ليكون رئيسا مؤقتا للوزراء في ليبيا.

وفي المقابل، قال عبدالحميد الدبيبة، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حاليا، إنه يرفض محاولة البرلمان إزاحته. وإن حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا لن تسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات عامة.