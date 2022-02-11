العريبي: تم الاتفاق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب عيسى العريبي. تم التوافق مع لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن الأعلى للدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وأوضح العريبي لـ”أخبارليبيا24″. تم عقد اجتماع بين لجنتي خارطة الطريق للنواب والأعلى للدولة، في مدينة طبرق، لمناقشة والاتفاق حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وأضاف أنه بعد سلسلة من الاجتماعات السابقة والنقاش تم الاتفاق على الصيغة النهائية لتعديل الإعلان الدستوري.