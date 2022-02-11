العريبي: تم الاتفاق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري

11 فبراير، 2022 9:55 م
24
عيسى العريبي
عيسى العريبي

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب عيسى العريبي. تم التوافق مع لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن الأعلى للدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وأوضح العريبي لـ”أخبارليبيا24″. تم عقد اجتماع بين لجنتي خارطة الطريق للنواب والأعلى للدولة، في مدينة طبرق، لمناقشة والاتفاق حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وأضاف أنه بعد سلسلة من الاجتماعات السابقة والنقاش تم الاتفاق على الصيغة النهائية لتعديل الإعلان الدستوري.

11 فبراير، 2022 9:55 م
24

مقالات ذات صلة

دوجاريك: أختيار حكومة جديدة هو قرار سيادي ليبي

12 فبراير، 2022 12:25 ص

الحويج يبحث تفعيل اتفاقية الحريات الأربعة في القاهرة

11 فبراير، 2022 11:08 م

هل يستطيع باشاغا أن يحارب الفساد؟

11 فبراير، 2022 10:40 م

مصباح العكاري: الدين العام حالياً يصل إلى 155 مليار دينار

11 فبراير، 2022 10:13 م
زر الذهاب إلى الأعلى