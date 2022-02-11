التعادل السلبي يحسم مواجهة الأخضر والتحدي

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انتهت، مواجهة الأخضر وضيفه التحدي، اليوم الجمعة، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأقيمت المباراة على أرضية ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء، وذلك ضمن الجولة الأولى لمرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع الأخضر رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني للمجموعة الأولى، بينما التحدي فرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع قبل الأخير من نفس المجموعة.

ويتصدر الأهلي بنغازي للمجموعة الأولى برصيد 30 نقطة محققًا العلامة الكاملة من 10 مباريات.