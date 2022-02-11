الأهلي بنغازي يكشف عن أولى صفقاته الشتوية

أخبار ليبيا 24

أعلن النادي الأهلي بنغازي رسميا ضم لاعب خط الوسط الجزائري رشيد آيت عثمان.

ويعد اللاعب الجزائري أولى صفقات الجزارة من نافذة الانتقالات الشتوية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

يذكر أن اللاعب الجزائري 29 عاما كانت له تجارب عديدة على الساحة الأوروبية كانت أبرزها مع نادي سبورتينغ خيخون ودوبرتيفو تينيريفي الإسبانيان.

كما سبق وأن لعب في صفوف دينمو بوخاريست الروماني، وعربيا سبق له أن مثل النادي الصفاقسي التونسي. والفجيرة الإماراتي، أما على الصعيد الدولي كان ظهوره من بوابة المنتخب الجزائري الأولمبي.