استطلاع| تعنت الدبيبة ورفضه هل سيؤدي إلى انقسام جديد..تابعو ردود متابعينا

أخبارليبيا24 – استطلاع

كل المعطيات تؤكد أن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة مصر على عدم التسليم إلا لحكومة منتخبة رافضًا قرارات مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة.

هذا التعنت والرفض من الدبيبة قد يؤدى إلى انقسام سياسي جديد في ليبيا وتشرذم المؤسسات التي فرح الشعب الليبي بتوحيدها الفترة الأخيرة عقب تسلم حكومة الدبيبة مقاليد الحكم.

توجهت أخبارليبيا24 بسؤول لمتابعيها حول نتائج رفض الدبيبة التسليم لحكومة جديدة وأنه لن يسلم إلا لحكومة منتخبة وكانت البداية مع تعليق سامي علي الذي أكد أن “الرفض سيقود إلى الانقسام مجددًا”.

وقال Libya Libya :”النواب يبو الحبس كلهم”، وتقول الواثقة بالله :”لا ستبقي ليبيا في السلام مدامها بقيادة الدبيبة”.

ويرى Ramda Taeb ، وكذلك Salwa Zahe أنه لن يتم انقسام رغم تعنت ورفض الدبيبة.

ويقول Milad Mhamoud :”نحن كشعب لا نرغب في حكومة جديدة ولكن انتخابات تبعد كل وجوه الفقر والخراب الدبيبة باقي حتى الانتخابات”.

وأضاف Milad Mhamoud :”قريبا سيكون الخروج لشعب ضد مجلس الدولة ومجلس النواب”.

وتؤكد Seren Said :”نعم للتقسيم للأقاليم”، يؤيدها الشارد الشارد :”الانقسام آتي لا محالة وكل هذه المراوغات هي بداية للانقسام فالمصرف انقسم وغدا حكومة بالشرق”.

وذكر Hakim Hamdi :”نعم، سيخسر الدبيبة كل شيء. في حال تعنته وعلى الجيش أن يشرف على الحقول النفطية التابعة له”.

ويقول Malek Hosny :”ليس تعنت الدبيبة في حد ذاته وإنما تعنت من هو وراء الدبيبة”.

ويرى Khalil Mayouf أنه :”إن كان لدى الدبيبة نوع من الحكمة يجنب البلاد الحرب وويلاتها فهو بدون تركيا وقطر”.

ويقول Ali Yosef :”لا بد من الحرب على الدبيبة ويطرد هو الحرايميه اللي معاه”.في حين يعتقد Khaled Mohamed أنه لن يكون هناك انقسام رغم تعنت الدبيبة.

وتساءلت Fouzia Mohamed :”هل مجلس النواب والناس اللي ما عندهاش شرعية يسلموا؟”.

ويعتقد الثعلب الماكر :”مجلس النواب يريدون الانقسام للبقاء فى السلطة أكثر فترة ممكنة ومداير المشكلة في الحكومة وأكبر مشكلة في ليبيا هو منذ استلام المجلس مهام ليبيا”.

ويضيف الثعلب الماكر :”مجلس النواب لم ولن يقدم شىء حتى الآن ودائما يعطى اللوم على الغير وهو أصلا يكون سبب المشكلة”.

ويقول أحميدة القطراني ساريه :”واضح انقسام”، تؤيده زهور الربيع بالقول :”نعم”.