أسعار النفط تتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي

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تتجه أسعار النفط إلى أول انخفاض أسبوعي لها بعد تحقيق مكاسب لسبعة أسابيع متتالية. على الرغم من ارتفاع كل من خام برنت والخام الأميركي في وقت سابق إلى أعلى مستوى في سبع سنوات.

تراجع أسعار النفط

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، الجمعة، 58 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 90.83 دولارا للبرميل بعدما اختتمت تداولات الأمس عند 91.41 دولارا للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 89.43 دولار للبرميل، بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 89.88 دولارا للبرميل.

التضخم الأمريكي

وجاء الانخفاض بعد بيانات أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة خلال العام الماضي. بلغ أعلى معدل له في 4 عقود، ما أدى إلى تأثر المستهلكين بارتفاع أسعار النفط وتآكل زيادات الأجور.

ورجح رئيس وحدة أبحاث السلع الأولية في آي.إن.جي ” وارن باترسون أن تضع بيانات التضخم التي أعلنت أمس مزيدا من الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة. هذا التوقع يلقي بثقله على النفط وعلى السلع الأولية عموما إلى حد ما”.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” إن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل أكبر هذا العام.

وتتوقع أوبك زيادة في الطلب تصل إلى 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام، إذ يسجل الاقتصاد العالمي تعافيا قويا من الجائحة.