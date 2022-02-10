الأوجلي يوضح سبب ضعف وتذبذب خدمات الإنترنت

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير عام شركة هاتف ليبيا مسعود الأوجلي إن سبب ضعف وتذبذب خدمات الإنترنت. هو عطل وقطع في كابل الألياف البصرية بمنطقة العلوص شرق العاصمة طرابلس 90 كم.

وأوضح الأوجلي لأخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أن فرق الصيانة تمكنت من تحديد موقع العطل والقطع في كابل. الذي تسبب في تذبذب وضعف خدمات الإنترنت.

وأكد أن فرق الصيانة باشرت أعمال الصيانة والربط، لافتاً أن الخدمات ستعود بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

يذكر أن شركات الاتصالات في ليبيا تعاني من أعمال الحفر الجائر والعشوائي. الذي يتسبب في انقطاع وتذبذب لخدمات الاتصالات والانترنت.دون أن يتم وضع حداً لهذه الإشكالية من قبل الجهات المختصة .