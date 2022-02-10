شرطة الكويفية تحيل 3 أشخاص ملثمين إلى النيابة للتحقيق وتبحث عن رابع لاذ بالفرار

أخبار ليبيا24

أحال، مركز شرطة الكويفية ببغازي، ثلاثة أشخاص ملثمين وبحوزتهم هواتف محمولة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بعد أن تم ضبطهم فجرًا أمام أحد المحلات بمنطقة الكويفية.

وأوضح، الإعلام الأمني بمدرية أمن بنغازي، أن عملية ضبط الأشخاص الثلاثة جاء في إطار الخطة الموضوعة من قبل رئيس المركز لضبط الخارجين عن القانون وكل ما يشكل جريمة.

تفاصيل القبض على الملثمين

وذكر، أن ضبطهم جاء خلال تجول أعضاء التحريات داخل اختصاص المركز على تمام الساعة الرابعة فجرا. حيث تمت مشاهدة أربعة أشخاص ملثمين أمام محل لبيع المواد الغذائية.

وأضاف، أنه بعد الاشتباه فيهم، كونهم ملثمين، تم ضبط ثلاثة منهم بينما لاذ الشخص الرابع بالفرار.

وقال، ” وبتفتيشهم احترازيا تم العثور بحوزتهم على 10 هواتف محمولة وتم الانتقال بهم إلى المركز”.

وأضاف، “بالاستدلال معهم أفادوا أن اثنين منهم من منطقة اللثامة والثالث من الصابري وكانوا متواجدين بمنطقة بوعطني. وأن مركبة قامت بإنزالهم وتركهم بمنطقة الكويفية. كما أفادوا أيضا من أن الشخص الذي لاذ بالفرار من سكان منطقة بوهديمة”.

وأضاف الإعلام الأمني، أنهم “أنكروا كل التهم المنسوبة إليهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة ولازال البحث مُستمرًا عن الشخص الآخر الذي لاذ بالفرار”.