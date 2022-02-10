ستيفاني وليامز تؤكد إستعداد الأمم المتحدة لدعم اللجنة العسكرية المشتركة

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أكدت مستشارة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز أستعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم للجنة العسكرية المشتركة 5+5.

يأتي ذلك عقب مشاركة وليامز في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة امس الأربعاء في سرت.

وأشارت عبر حسابها على تويتر أن الدعم الفني للجنة سيكون عبر فريق وحدة مراقبة وقف إطلاق النار الأممي. وبحث جهود اللجنة لتفعيل خطة العمل لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة

وفي سياق ليس ببعيد أكد ناطق باسم الأمم المتحدة، أن الأمور في ليبيا مؤخرا تسير عكس الاتجاه. وأن المستشارة الأممية ستواصل جهود دعم الانتخابات.

وعبر الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن شواغل متعلقة بطريقة سير الأمور في ليبيا لأنها “تسير في اتجاه يبدو أنه معاكس للاتجاه الذي نود أن نراه.”

في حين أردف دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، ردّا على أسئلة الصحفيين المتعلقة بأحدث التطورات في ليبيا أن من واجب القادة الليبيين التركيز على مصلحة الشعب الليبي ووحدة السلطة ووحدة البلاد.

وكان مجلس النواب أعلن في جلسته الإثنين، أن الانتخابات لن تُجرى هذا العام، اعتمادا على “خريطة طريق سياسية” يتم العمل بها بعد فشل إجراء الانتخابات ديسمبر الماضي. وأنه سيختار رئيس وزراء مؤقت غدا الخميس.

في حين كشف دوجاريك، عن ضغوط يتعرض لها الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، بشأن تعيين مبعوث خاص جديد. قائلا: “الضغط على الأمين العام من جميع الجهات وعلى جميع القضايا.”