زياد دغيم: التصويت سيجري على التعديل الدستوري الثاني عشر

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قال عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار زياد دغيم في تصريحات صحافية رصدتها أخبار ليبيا 24 إن التصويت سيجري في جلسة مجلس النواب اليوم الخميس على التعديل الدستوري الثاني عشر التوافقي، بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة الأربعاء في طبرق على ذلك.

واوضح دغيم أن مقترح التعديل الدستوري يتطلب موافقة 117 نائبا يمثلون ثلثي الأعضاء صحيحي العضوية.

وأشار إلى أنه بعد الموافقة على التعديل الدستوري سيُشرع في تنفيذه ثم تغيير السلطة التنفيذية. ومسودة الدستور خلال 14 شهرا.

وفي سياق متصل أكد، عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب، عيسى العريبي، اليوم الخميس، أنه تم التوافق مع لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن الأعلى للدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وأوضح العريبي، لأخبار ليبيا 24، أنه تم عقد اجتماع بين لجنتي خارطة الطريق للنواب والأعلى للدولة، في مدينة طبرق، لمناقشة والوصول لاتفاق حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وأضاف العريبي، أن بعد سلسلة من الاجتماعات السابقة والنقاش تم الاتفاق على الصيغة النهائية لتعديل الإعلان الدستوري.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم الخميس جلسة للتصويت على الصيغة النهائية لتعديل الإعلان الدستوري.

وأكدت، النائبة عائشة الطبلقي، في تصريح سابق لأخبار ليبيا24. على أن الجلسة ستخصص للتصويت على المرشحين للحكومة المقبلة. إضافة إلى التصويت على الصيغة النهائية لتعديل الإعلان الدستوري، وفقاً لمخرجات لجنتي خارطة الطريق لمجلسي النواب والدولة.