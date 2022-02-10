انفوجرافيك | 7 مؤشرات تدل على عدم أجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في عام 2022

10 فبراير، 2022 1:46 ص
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أخبار ليبيا24

دلّت مؤشرات ظهرت خلال الأيام الماضية إلى عدم إجراء الانتخابات الليبية الرئاسية والبرلمانية خلال الفترة القريبة القادمة.

وسجلت أخبار ليبيا24 سبع مؤشرات تدل على عدم أجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في عام 2022.

وهذه المؤشرات، هي:

1- عودة المرشحين الرئاسيين لأعمالهم.

2- عدم وجود حراك حزبي للمطالبة بالانتخابات.

3- إنشاء لجنة خارطة الطريق.

4- إصدار مسودة الإعلان الدستوري الثاني عشر.

5- تقدم مرشحين لرئاسة الوزراء بدلا من الدبيبة.

6- اختلاف تصريحات السفراء الأجانب بخصوص موعد الانتخابات.

7- تمديد مدة عمل بعثة الأمم المتحدة 3 أشهر فقط.

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10 فبراير، 2022 1:46 ص
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