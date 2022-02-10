العريبي: التوصل لتوافق بين البرلمان والدولة حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري

10 فبراير، 2022 1:07 ص
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ختام اجتماع للجنتي خارطة الطريق بمجلسي النواب والدولة
ختام اجتماع للجنتي خارطة الطريق بمجلسي النواب والدولة

أخبار ليبيا24

أكد، عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب، عيسى العريبي، اليوم الخميس، أنه تم التوافق مع لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن الأعلى للدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وأوضح العريبي، لأخبار ليبيا 24، أنه تم عقد اجتماع بين لجنتي خارطة الطريق للنواب والأعلى للدولة، في مدينة طبرق، لمناقشة والوصول لاتفاق حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وأضاف العريبي، أن بعد سلسلة من الاجتماعات السابقة والنقاش تم الاتفاق على الصيغة النهائية لتعديل الإعلان الدستوري.

جلسة للبرلمان

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم الخميس جلسة للتصويت على الصيغة النهائية لتعديل الإعلان الدستوري.

وأكدت، النائبة عائشة الطبلقي، في تصريح سابق لأخبار ليبيا24. على أن الجلسة ستخصص للتصويت على المرشحين للحكومة المقبلة. إضافة إلى التصويت على الصيغة النهائية لتعديل الإعلان الدستوري، وفقاً لمخرجات لجنتي خارطة الطريق لمجلسي النواب والدولة.

 

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10 فبراير، 2022 1:07 ص
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