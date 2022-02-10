أبو الغيط : التطورات التي تشهدها ليبيا قد تعيد حالة الاستقطاب

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عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن قلقه إزاء بعض التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا. والتي من شأنها أن تعيد حالة الاستقطاب التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة.

واوضح أبو الغيط في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن الإعتماد في هذه المرحلة على وجود قيادات ليبية علي الساحة السياسية. تعي جيدا المصلحة العليا لليبيا وتضعها فوق أي اعتبار ضيق.

وأشار إلى أن تلك القيادات يجب أن تقود إلي توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة. تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات.

وشدد على أهمية عدم تعريض حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام، للخطر.

في حين أوضح أن المأمول هو الوصول إلى موقف وطني يتوافق على أسس ومسار لدعم عملية سياسية تنفيذا لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة.

ونوه أن موقف الجامعة العربية قائم على دعم ومساندة أي جهد مخلص من شأنه تحقيق التوافقات الليبية المطلوبة بعيدا عن التدخلات الخارجية.

في حين أكد على أهمية الشروع في إخراج كل أشكال الوجود العسكري الأجنبي من الأراضي الليبية، وجعل السلاح بيد السلطة الرسمية وحدها في البلاد

وفي سياق متصل يعقد مجلس النواب اليوم الخميس جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديدة خلفا، لرئيس الحكومة الحالية، عبدالحميد الدبيبة.

وأكدت، النائبة عائشة الطبلقي، في تصريح لأخبار ليبيا24، على أن الجلسة ستخصص للتصويت على المرشحين للحكومة المقبلة. إضافة إلى التصويت على الصيغة النهائية لتعديل الإعلان الدستوري، وفقاً لمخرجات لجنتي خارطة الطريق لمجلسي النواب والدولة.

وقرر مجلس النواب الإثنين أن يكون اليوم الخميس موعدا للتصويت على رئيس الحكومة الجديدة. بين مرشحين اثنين فقط من سبعة مترشحين قدموا ملفات ترشيحهم.