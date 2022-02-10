البيباص : لن انسحب من سباق رئاسة الحكومة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المترشح لرئاسة الحكومة المقبلة خالد البيباص أنه لن ينسحب من سباق رئاسة الحكومة .

وأوضح البيباص في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. قال خلال كلمته أنه أبلغ بأني انسحبت ولم أعلن انسحابي بشكل رسمي .

ولفت إلى أن عندما باشر التصويت للمترشح فتحي باشاغا الأغلبية رفعت يدها على التصويت لرئاسته للحكومة داخل القاعة .

وأضاف البيباص، أنه أعلن في وقت سابق بأنه لن ولم يعترض على نتائج صناديق الاقتراع مهما كانت. مشيراً إلى أن هذه ليست الديمقراطية، والجلسة لم تسير كما ينبغي ولم تكن هناك صناديق اقتراع للتصويت خلال جلسة اليوم .

صوت مجلس النواب على اختيار فتحي باشاغا رئيساً للحكومة المقبلة وإقرار التعديل الدستوري الثاني عشر بالأغلبية المطلقة “126 صوتا”. من أصل 147 نائبا.

وعقد مجلس النواب جلسة اليوم الخميس المخصصة لاختيار رئيس الحكومة والتصويت على تعديل الإعلان الدستوري. بحضور 132 نائباً برئاسة عقيلة صالح ونائبيه فوزي النويري وحميد حومة.