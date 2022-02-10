استطلاع | اختيار حكومة جديدة يثير الجدل ومخاوف على مصير الاستحقاقات المقبلة

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

مع بوادر رفض رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا عبد الحميد دبيبة تسليمه للسلطة بشكل سلمي، يسعى مجلس النواب لبدء مرحلة انتقالية جديدة وتشكيل حكومة .

يأتي ذلك في إشارة إلى جلسة مرتقبة لمجلس النواب اليوم الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة.

وأكد دبيبة أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة متهما النواب بمحاولة للتمديد لأنفسهم لسنوات وحرمان الليبيين من اختيار سلطة سياسية جديدة.

وكان مجلس النواب قد استمع الإثنين إلى البرنامج الحكومي للمرشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديد (فتحي باشاغا وخالد البيباص). وحدد المجلس الخميس موعدا لجلسة التصويت على اختيار أحدهما للمنصب.

وأعلن المشير خليفة حفتر، عودته على منصبة قادًا للقوات المسلحة الليبية، وعودة الفريق عبد الرازق الناظوري لرئاسة أركان القوات المسلحة.

وترك حفتر منصبه بصفة مؤقتة منذ 23 سبتمبر الماضي، وأعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية التي فشلت .

سؤال الاستطلاع

وكالة أخبار ليبيا 24، أجرت استطلاع حول عودة المشير خليفة حفتر إلى منصبه وفتح باب الترشح لحكومة جديدة مؤشر على فشل الانتخابات، ولن تجرى في مدة زمنية قصيرة مثلما تدفع الأمم المتحدة .

– نعم

– لا

– غير ذلك

المشاركة في الاستطلاع

موقع الوكالة على الفيسبوك : 657 مشاركة

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مجموع المشاركين في الاستطلاع 658 مشاركة

نتائج الاستطلاع

“نعم”: 458 مشاركة بنسبة 69.60 %

“لا”: 75 مشارك بنسبة 11.40 %

آراء المشاركين

قال “Goast Creminal” شعب لايريد أن تقوم الدولة.. وكيف تبوا تتفاهمو أو تتفقوا وأنتم لا يعجبكم شي… نعم وبقوه للمشير خليفة بلقاسم حفتر.. في كل قرار يصب فى مصلحة الوطن والمواطن، حسب قوله .

وذكر منصور الترهوني، ربي يجعل ليبيا امنة مستقره ويجنب شعبها ويلات الحروب واﻻنقسام .. ربي يهدي رجالها وقياداتها شرقا وغربا وجنوبا للحكمة والصواب يتوحدوا.

ومن جهته، أوضح “Esmail Salim” أن أقرب تجربة سياسية لليبيا .. عودة أسبانيا لنظام الملكي الدستوري بعد 40 سنة من حكم العسكر بقيادة فرانكو .

وطالبوا ولي العهد المهجر قسرا بتولي مهامه الدستورية، وتستمر العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية بقاعدة دستورية .. المملكة العربية السعودية ملكية مطلقة .. المملكة الليبية ملكية دستورية برلمانية .

وعبر Kamal Garuni عن رأيه، قائلاً “مجلس النواب هو من يحاول إفشال الانتخابات وإسقاط الحكومة وتدوير الأزمة للبقاء على تله الخراب . حسب وصفه .