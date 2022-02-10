بالفيديو | إرهابي تونسي من حارس نقطة تفتيش للدواعش إلى أسير في يد الجيش

أخبار ليبيا 24

قصتنا اليوم عن شاب خسر اشقائه الاثنين خلال الحرب ضد الإرهاب، إضافة إلى تعرضه للإهانة على يد داعشي تونسي في أحد استيقافات الجماعات الإرهابية .

الجندي الصالحين إبراهيم الصالحين من سكان منطقة القيقب يروي لأخبار ليبيا 24 قصته، من خلال فقدان إخوته، وتعرضه للإهانة .

استشهاد أخوته

يقول الصالحين إن أخوته الشهداء هم رياض تابع للإدارة العامة للدعم المركزي فرع القبة مواليد 1992، وعبد السلام التابع للقوات المسلحة الدفاع الجوي مواليد 1993 .

وذكر أن أخيه عبد السلام استشهد في محور الصابري بتاريخ 11 نوفمبر 2014 ، ورياض يوم 04 فبراير 2019 بالمدينة القديمة درنة .

الصالحين أشار إلى أن أخيه عبد السلام كان أول الملتحقين بالقوات المسلحة عند اقتحام مدينة بنغازي عن طريق الساحل والدخول لمنطقة الصابري واستشهد في منطقة الصابري على الفور .

اقتحام مقر مليشيا السحاتي

وعقب استشهاد عبد السلام التحق رياض بمجموعة القيقب القتالية، ودخل لمحور الصابري وظل يقاتل هناك حتى تحرير المنطقة، وعقب ذلك رجع للمدينة والتحق بعدها بقوات الجيش في مدينة درنة، ولقي حتفه هناك .

ويقول الصالحين أنه هو نفسه التحق بمحاور القتال يوم 16 مايو 2014 عند انطلاق عملية الكرامة، وتحديدًا يوم الجمعة عند اقتحام مقر ميليشيا راف الله السحاتي .

وبعدها التحق بمعارك منطقة بنينا محور الكاوات منذ شهر يونيو 2014، وحتى نزول قوات الجيش لمدينة بنغازي في شهر نوفمبر .

أكوام القمامة

ويعود الصالحين بالذاكرة قليل قبل انطلاق عملية الكرامة، كيف استوقفه شخص تونسي في نقطة تفتيش للإرهابيين شرق بنغازي وكيف قُبض عليه من قبل القوات المسلحة، عندما كان مختبئًا بين أكوام القمامة.

يقول الصالحين :”من أطلق اسم الكرامة على عمليات القوات المسلحة أصاب وإليك الموقف الذي سأرويه لأول مرة، في عام 2013، تعرض صديقي من بنغازي لحادث سير توجهت لزيارته في مستشفى الجلاء”.

ذل ومهانة

ويضيف الصالحين :”وجدنا نقطة استيقاف للجماعات الإرهابية بمنطقة سيدي خليفة قاموا بإنزالنا من السيارة وقاموا بتفتيشها تفتيشا دقيقا، ثم أمرونا بالوقوف ومقابلة الجدار بشكل مباشر”.

ويتابع :”شخص تونسي إرهابي كان يضربنا على مؤخرة رؤوسنا بشيء من الإذلال وأنا العسكري منذ عام 2008. ومتحصل على دورة مكافحة الإرهاب لا أستطيع أن أحمل تعريفي. وابن هذا الوطن يأتي شخص غريب يحمل بندقية ويرتدي الزي العسكري وفي وسط بلادي ويقوم بضربي”.

لم أنس الحادثة

ويؤكد:”تم إطلاقنا في نقطة التفتيش ومرت السنين لم أنس تلك الحادثة التي أثرت في وظلت تمر في عقلي كل حين. إلى أن تم اقتحام بنغازي لتحريرها عقب إعلام عملية “الكرامة” وكنت مع مجموعة رأس المنقار”.

وذكر ”إحدى مجموعاتنا تقدمت إلى جزيرة حي السلام “جزيرة الطيارة” وتمكنت من القبض على شخص يمشي في وسط أكوام القمامة. وكان تونسي الجنسية”.

القبض على الإرهابي

ويتابع الصالحين ”وبينما كنا نتناول وجبة العشاء عدت بالذاكرة وإلى تلك الحادثة تحديدًا، وتعرفت على الشخص التونسي الذي قبضنا عليه. فكان هذا هو الإرهابي التونسي الذي قبض علينا وأذلنا وأنزلنا من السيارة عام 2013 وقام بتفشينا وضربنا. نعم الكرامة هي كرامة الوطن والمواطن”.

يضيف الصالحين :”التحقت يوم جمعة الكرامة بالقوات المسلحة أخي عبد السلام يتبع قاعدة الأبرق وأخي رياض يتبع الدعم المركزي القبة. التحقت وتم تأسيس المحاور بمنطقة بنينا في شهر 6 وبدأنا بالتناوب أنا وأخوتي يعود أحدنا ليلتحق الآخر بالمحاور”.

الوطن ثمنه غالي

ويتابع :”قتل أخي عبد السلام مواليد 1992 في المعارك ضد الجماعات الإرهابية في بنغازي يوم 11 .11 .2014 م. وتشكلت غرفة عمليات عمر المختار وأمرنا اللواء عبد السلام الحاسي بالالتحاق بها والتحق أخي رياض 1989 بمجموعة التحري والقبض. وقتل في آخر معارك المدينة القديمة 4 . 2 . 2019 م”.

ويواصل الصالحين حديثه بشيء من الحزن :”الوطن غالي وثمنه غالي ودُفع الثمن دم. قدمنا الشهداء لنقيم دولة بمؤسساتها عدلها وقضائها وجيشها وشرطتها أخي سالم جريح إثر المعارك مع التنظيمات الإرهابية. لدينا الكثير من الشواهد على أن الأسرة الواحدة فيها من يطالب بدولة القانون وفيها من منتمي للتنظيمات الإرهابية”.

روايات حزينة

ويقول :”أثناء معركتنا في محاور بنغازي كان هناك مقاتل يحارب معنا ضد التنظيمات الإرهابية وقتل على أيديهم. وأخوه يحارب مع الإرهابيين ضدنا، أي أخ يقتل أخاه بدم بارد؛ لأنه مع الإرهاب والآخر عسكري. وآخر سلم قريبه للتنظيمات الإرهابية وغيرها الكثير والكثير”.

ويؤكد الصالحين بالقول :”هذه التنظيمات خالية من الرحمة والإنسانية كل شيء لديهم مباح والولاء للتنظيمات التي غسلت عقولهم في درنة نريد دولة القانون والبداية بالأجهزة الأمنية يجب تطهيرها وبشكل عاجل ليستقيم حال المدينة”.