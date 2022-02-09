عمل فني يجمع بين سامر المصري و”مراد علمدار”

أخبار ليبيا 24

أعلن الممثل السوري سامر المصري أن عملا جديدا قادما قريبا سيجمعه مع الممثل التركي نجاتي شاشمار، المعروف بشخصية “مراد علمدار” في مسلسل “وادي الذئاب”.

ونشر المصري عبر صفحته في بـ فيسبوك صورا تجمعه بنجاتي شاشمار. في اسطنبول التركية، وعلق على الصور بالإنجليزية واصفا الممثل التركي بأنه “أسطورة”.

وقد غادر المصري سوريا باكرا بعد الأزمة التي ما زالت مستمرة في البلاد.

وشارك المصري في عدد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، واشتهر بشخصية “العقيد أبو شهاب” في الأجزاء الأولى من مسلسل “باب الحارة”.