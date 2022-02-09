“مراد علم دار” في عمل جديد مع الممثل السوري سامر المصري

أخبار ليبيا 24 – خبر

يشارك الممثل التركي الشهير نجاتي ششماز “مراد علم دار” مع الممثل السوري سامر المصري. في عمل جديد حسبما أعلن المصري في عبر حسابه في “فيسبوك”.

ونشر المصري صوراً تجمعه بـ”شاشماز” في مدينة إسطنبول غربي تركيا. وعلّق قائلاً: “مشروع جديد قريباً مع الممثل التركي الأسطوري نجاتي ششماز (مراد علمدار)”. من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

يشار أن “المصري”، شارك أواخر العام المنصرم، صورة تجمعه مع منتج مسلسل “قيامة أرطغرل” في موقع تصوير أحد المسلسلات داخل الأراضي التركية. واعداً جمهوره بمزيد من المفاجآت.

الفنان السوري سامر المصري تميز بالعديد من الأدوار في كثير من المسلسلات. حيث بدأ حياته الفنية وشارك في مسلسلات “فارس المدينة” و”يوميات مدير عام” و”أخوة التراب” و”أيام الغضب”. واشتهر بعدة أدوار، أبرزها “أبو جانتي” بالإضافة إلى دور “العكيد أبو شهاب” في مسلسل “باب الحارة”. الذي حقّق خلاله شعبية واسعة في الوطن العربي.

الممثل التركي نجاتي شاشماز اشتهر ببطولة مسلسل “وادي الذئاب”، حيث لعب دور شخصية “مراد علمدار”. واستمر عرض المسلسل لـ سنوات عبر 10 مواسم، وحقّق نجاحاً واسعاً في تركيا ومختلف دول العالم، ويحظى “علمدار” بشعبية كبيرة في العالم العربي.