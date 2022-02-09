عبدالرحيم أحريمس شاب من القيقب فضّل الاستشهاد على عيش الخنوع لداعش

أخبار ليبيا24

مازالت ذكريات ابنه الشهيد حاضرة في ذاكرته وتتناقل صوره أمامه من جديد وهو يستذكر تفاصيل التحاقه بالجيش الوطني كقوة مساندة لمحاربة الإرهاب والدفاع عن وطنه ضد تلك الجماعات التي قتّلت ونكّلت بأبناء وطنه.

نحو سبع سنوات مضت ولازال فرج عبدالرحيم أحريمس العوكلي من بلدة القيقب بالجبل الأخضر يستذكر تفاصيل التحاق ابنه عبدالرحيم بالجيش الوطني وتصميمه على المشاركة في محاربة الإرهاب.

الالتحام بالجيش

يروي فرج أن ابنه عبدالرحيم تخرج في كلية الاقتصاد وانظم إلى “عملية الكرامة” التي أطلقها الجيش الوطني لمحاربة الجماعات الإرهابية، منذ انطلاقتها في بنغازي سنة 2014.

ويقول في حديثه لأخبار ليبيا24 “انتقل عبدالرحيم إلى الرجمة وانظم إلى الكتيبة 309. وشارك في معارك بنينا وسيدي فرج ومن ثم شارك في معارك الصابري ببنغازي وبعد شهر من القتال استشهد”.

ويواصل أن ابنه استشهد يوم 24 نوفمبر 2014 بضربة قناص وأنه كان على يقين من أنه سيستشهد يوما ما. وهو يدافع عن وطنه لأن هذا كان خيار ابنه منذ التحاقه بالجبهات.

ويتابع “كان عبدالرحيم دائما ما يقول إذا كل أم أمسكت ولدها، فمن سيحرر ليبيا؟”.

تهديد داعش

ويقول إن ولده تم تهديده من قبل عناصر تنظيم الدولة في درنة وشارك في معارك بوابة النوار بالقرب من درنة.

ويضيف “كان هدف عبدالرحيم الدفاع عن الوطن ضد الجماعات الإرهابية التي قتّلت ونكّلت برؤوس أبنائنا في العديد من المناطق”.

وأكد الأب أن ابنه استشهد دفاعا عن ليبيا وأنه ليس متحسفا على استشهاده، رافضًا أن توصف الحرب على الإرهاب في ليبيا بـ “الحرب الأهلية”.

تضحية وفداء

خاض عبدالرحيم مع رفاقه الذين تنادوا من مختلف المدن جنبًا إلى جنب مع جنود الجيش الوطني. حربا ضد مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيمات مصنفة دوليًا بأنها إرهابية كالقاعدة وأنصار الشريعة وداعش.

في أعوام 2012 و2013 و2014 اجتاحت موجة الهجمات الإرهابية ليبيا خاصة في بنغازي ودرنة. وفقد عدد هائل من العسكريين والأمنيين والقضاة والمحاميين والصحفيين والمدنيين. أرواحهم جراء عمليات الاغتيال بالرصاص والتفجير وتفخيخ العبوات الناسفة بالسيارات.

ولما استمر ذلك الحال على نفس المنوال بسنوات تقدّم أمثال عبدالرحيم أحريمس. إلى الخطوط الأمامية مع الجيش الوطني للتصدي لتلك التنظيمات الإرهابية، التي كانت تمتلك من قوة الأسلحة الكثير والكثير.

ولأن عزيمة عبدالرحيم وغيره الكثيرين كانت أقوى من تلك القوة فقد حاربوا تلك الجماعات. بكل بسالة وقدموا أرواحهم فداءً لبلادهم من أجل تحريرها منهم، وهو ما تحقق بعد سنوات من القتال.