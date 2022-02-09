رحيل النواب والدولة..مطالب معتصمون أمام مقر مجلس النواب في طرابلس

9 فبراير، 2022 5:15 م
10
اعتصام_مجلس النواب طرابلس
اعتصام_مجلس النواب طرابلس

أخبارليبيا24

أكدت مصادر متطابقة اليوم الأربعاء أن عدد من المحتجين قاموا بنصب الخيام أمام مقر مجلس النواب في العاصمة طرابلس.

وأوضحت المصادر أن مطالب المحتجين رحيل مجلسي النواب والدولة و إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وذكرت المصادر ذاتها أن المحتجين أمام مقر مجلس النواب شددو على ضرورة إلغاء  كافة الأجسام السياسية في المشهد.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. أعلن خلال جلسة الإثنين الماضي أن مشروع قرار لجنة خارطة الطريق الذي اعتمده المجلس ينص على أن تجرى الانتخابات خلال 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري.

وأوضح صالح أنه يتم التشاور مع مجلس الدولة بشأن التعديلات الدستورية لتضمين تحديد دقيق لتحقيق الاستحقاق الانتخابي

9 فبراير، 2022 5:15 م
10

مقالات ذات صلة

وفد تركي يزور ليبيا

وفد تركي يزور بنغازي وطرابلس ومصراتة

9 فبراير، 2022 6:14 م
عبد الحق القريد

تعرض رئيس مفوضية المجتمع المدني للاختطاف في طرابلس

9 فبراير، 2022 6:04 م
الدبيبة_العرادي

العرادي يعلق على خطاب الدبيبة

9 فبراير، 2022 5:37 م
آمال بوقعيقيص

بوقعيقيص: مشروع الهيئة التأسيسية للدستور ليس نهائياً وليس جاهزاً  للاستفتاء عليه

9 فبراير، 2022 4:44 م
زر الذهاب إلى الأعلى