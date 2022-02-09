رحيل النواب والدولة..مطالب معتصمون أمام مقر مجلس النواب في طرابلس

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أكدت مصادر متطابقة اليوم الأربعاء أن عدد من المحتجين قاموا بنصب الخيام أمام مقر مجلس النواب في العاصمة طرابلس.

وأوضحت المصادر أن مطالب المحتجين رحيل مجلسي النواب والدولة و إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وذكرت المصادر ذاتها أن المحتجين أمام مقر مجلس النواب شددو على ضرورة إلغاء كافة الأجسام السياسية في المشهد.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. أعلن خلال جلسة الإثنين الماضي أن مشروع قرار لجنة خارطة الطريق الذي اعتمده المجلس ينص على أن تجرى الانتخابات خلال 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري.

وأوضح صالح أنه يتم التشاور مع مجلس الدولة بشأن التعديلات الدستورية لتضمين تحديد دقيق لتحقيق الاستحقاق الانتخابي