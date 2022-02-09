حكاية الزنزانة رقم 16 في إيران ” بالصور “

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افتتح في طهران مطعم “الزنزانة رقم 16″، الذي يستخدم جزءا من عائداته لتحرير أولئك الذين يقبعون في السجون الإيرانية بسبب الديون غير المسددة.

افتتح سجينان إيرانيان سابقان “مطعم سجن” ناجح للمساهمة في جمع الأموال للإفراج عن المدانين القابعين خلف القضبان بسبب ديون غير مدفوعة. ولدت فكرة المطعم في السجن.

قال بنيامين نخات (31 عاما) لوكالة “فرانس برس”: “التقيت بشريكي بينما كنا في حجز الشرطة. كنت أعمل في سوق الحديد في طهران لكنني أفلست ووجدت نفسي في السجن”.

شريكه في التجارة، أرمان علي زاده، وهو مصدر يبلغ من العمر 30 عامًا، كان يغرق أيضًا في الديون.القانون الإيراني صارم فيما يخص كتابة الشيكات المرتجعة، وعدم دفع المهور المتفق عليها أو القروض المصرفية: إنه يحكم بالسجن إلى أن يتم سداد المبلغ المالي.

بحسب مسؤولي السجن، أكثر من 11 ألف إيراني مسجونون لفشلهم في سداد ديونهم. هذا ما يقرب من 5% من إجمالي عدد نزلاء السجون في إيران.

بعد عامين من إطلاق سراحهما، افتتح صديقا السجن معطم “الزنزانة رقم 16″، بطاولات طعام منفصلة خلف القضبان. قال نخات مبتسمًا:

“كان تزيين المكان سهلاً، لقد أعدنا إنتاج المكان الذي تم احتجازنا فيه. أردنا أن نظهر أن السجن ليس بالضرورة مكانًا مليئًا بالأشرار. السجناء في بعض الأحيان هم أشخاص لم يرتكبوا جرائم ولكنهم تعرضوا لسوء الحظ. يمكن أن يحدث ذلك لأي شخص”.

الهدف المساعدة وإطلاق السراح

بمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي، حقق المطعم، الذي افتتح لأول مرة في عام 2016، بسبع “زنزانات” فقط، دفع إلى افتتاح مطعمين آخرين، في طهران ومدينة أصفهان المركزية. كما أن الملاك لم يتركوا رفاقهم في ورطة. وقال علي زاده:

“نريد مساعدة النزلاء من خلال جمع الأموال. “نحن نساعد السجناء المثقلين بالديون من خلال إطلاق حملات أحيانًا للمساعدة من المانحين أو العملاء. ننشر الطلبات بصفحتنا على إنستغرام، ويساهم الجميع بطريقتهم الخاصة. كما تُستخدم أجزاء من عائدات المطعم للمساعدة في إطلاق سراح السجناء”.

وأوضح أن زوجات السجناء غالبا ما يطلبن المساعدة. نختار ما يبدو لنا أنه الأولوية: على سبيل المثال، متزوج ولديه أطفال، أو مريض غير قادر على العمل لسداد قرض.

وتشارك العديد من الجمعيات والمشاهير في مثل هذه الجمعيات الخيرية. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، تم التبرع العام الماضي بمبلغ 130 مليون دولار لسداد ديون آلاف السجناء.

كما يوظف مطعم “الزنزانة رقم 16” أيضًا أشخاص بسوابق سلبية تم إطلاق صراحهم حديثًا.

برفقة صديقيها، هاستي برجيسيان، 24 عامًا، مديرة مشتريات في أحد المصانع، قالت، وهي تتناول لقمة من البيتزا: “نأتي إلى هنا منذ افتتاحه (المطعم). الطعام جيد ولكن قبل كل شيء نريد مساعدة السجناء”.

وفي زنزانة أخرى، احتفلت شيفا شمشكي، 33 عامًا، بعيد ميلاد زوجها. وقالت: “جئنا لأن صديقنا مسجون منذ تسعة أشهر بسبب ديونه غير المسددة. كان قد اشترى بعض السلع، لكنه دُمر بسبب التضخم المالي”.

يذكر أن العدد الإجمالي للمعتقلين في إيران في عام 2019 بلغ 240 ألفًا، حسبما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية “IRNA”.