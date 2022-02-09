بومريز يقدم لـ “البرهان” أوراق اعتماده سفيرا لليبيا لدى السودان

أخبار ليبيا 24

تسلّم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس الثلاثاء، أوراق اعتماد فوزي بومريز كسفير معتمد لليبيا لدى السودان.

وبحسب بيان وكالة الأنباء السودانية الرسمية. أكد بومريز حرصه على العمل على تعزيز العلاقات. وفتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين ومن أجل مصلحة شعبيهما.

وأعرب بومريز عن أمله أن يعم الأمن والاستقرار والسلام في السودان. وأن يتم الاتفاق على وفاق وطني يجمع الإخوة السودانيين. ويرضي جميع الأطراف وينهي الأزمة السياسية بالبلاد.

يذكر أن فوزي بومريز شغل منصب وزير التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة التي كان يترأسها عبدالله الثني.