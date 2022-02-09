بوقعيقيص: مشروع الهيئة التأسيسية للدستور ليس نهائياً وليس جاهزاً  للاستفتاء عليه

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قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص إن مشروع الهيئة التأسيسية للدستور ليس نهائياً وليس جاهزاً للاستفتاء عليه.

وأضافت في منشور على “فيسبوك” :”وفقاً لما سيأتي ذكره لازال مطروحًا لتقييم مجلس النواب ومجلس الدولة وإبداء ملاحظاتهما عليه”.

وتابعت :”بالتالي فاللجنة القانونية التي سيسميها مجلس النواب لإبداء الملاحظات وتعديل النصوص الخلافية في محلها وتوافق صحيح المسار الدستوري”.

وشددت على ضرورة ألا يشارك فيها أعضاء من الهيئة التأسيسية وهذا سنده المادة 51 من اتفاق الصخيرات.

وأوضحت :”لقد كانت هذه المادة نصب أعيننا في لجنة الـ 75 عندما وضعنا النص الخاص بتعديل المسودة والذي يتبناه اليوم مجلس النواب”.

وختمت منشورها :”مع ملاحظة عدم الالتفات للميعاد المضروب. شأن كل المواعيد وبالتالي فقول البعض إن عمل هيئة الدستور لامعقب عليه إلا الله قول غير سديد ووهم استباقي لذر الرماد في العيون”.

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كل الأطراف إلى تمكين الشعب من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته.

وحثت الهيئة في بيان لها الأطراف الدولية، وعلى رأسها البعثة الأممية في ليبيا، على دعم العملية الدستورية وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.