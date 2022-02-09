انفوجرافيك | حصاد كأس أمم أفريقيا 2021

9 فبراير، 2022 11:40 م
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أخبار ليبيا24

أحرز منتخب السنغال لقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح الأحد الماضي في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وحلّ المنتخب المصري ثانيًا بالبطولة بينما جاء المنتخب الكاميروني مستضيف البطولة في الترتيب الثالث بعد فوزه على بوركينا فاسو بركلات الترجيح 5-3.

وفي ليلة التتويج أعلن الاتحاد الأفريقي اختيار النجم السنغالي ساديو ماني أفضل لاعب بالبطولة. كما أعلن اختيار زميله إدوارد ميندي أفضل حارس بالبطولة. ونال جائزة أفضل لاعب شاب عيسى كابوريه لاعب منتخب بوركينا فاسو.

كما أعلن “كاف” اختيار مدرب منتخب السنغال، آليو سيسيه، أفضل مدرب بالبطولة. كما أعلن نيل قائد المنتخب الكاميروني فينسينت أبو بكر جائزة هداف البطولة بعدما أحرز 8 أهداف في البطولة.

وذهبت جائزة اللعب النظيف لمنتخب السنغال.

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9 فبراير، 2022 11:40 م
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