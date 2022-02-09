العرادي يعلق على خطاب الدبيبة

أخبارليبيا24

علق القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عبدالرزاق العرادي على كلمة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أمس الثلاثاء.

وقال العرادي في تغريدة على “تويتر” :”لو كان استشارني رئيس الحكومة في خطاب البارحة. لأشرت عليه بأن يكتفي بالقول بأنه على استعداد لتسليم السلطة”.

وتابع القيادي :”تسليم السلطة إذا تم تكليف رئيس حكومة جديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة؛ الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي والنظام الداخلي للمجلسين .. أما باقي الكلام +”.

وأضاف في تغريدة أخرى :”أقوى رد على خطاب الدبيبة البارحة. أن يقرر مجلسا النواب و الدولة إيقاف مرتباتهم حتى إجراء الانتخابات وتسليم السلطة..هذه تبي رُجلة طبعاً”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أعلن أمس الثلاثاء أن الحكومة مستمرة في عملها حتى التسليم لسلطة منتخبة.

وأضاف الدبيبة في كلمة حول آخر المستجدات السياسية في البلاد: “لن نسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى”.