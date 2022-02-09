الصديق الكبير يبحث مع السفير المصري عمل الشركات المصرية في ليبيا

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التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير اليوم الثلاثاء بمكتبه مع سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا تامر مصطفى.

وبحسب صفحة المصرف المركزي على فيسبوك فقد تم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. والاطلاع على آخر مستجدات مشروع توحيد مصرف ليبيا المركزي. وشروع الشركات المصرية للعمل في ليبيا.

وفي سياق ليس ببعيد استقبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا في مكتبه الإثنين سفير جمهورية مصر في ليبيا تامر مصطفى ، حيث جرى التباحث في جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وبينّ الوزير أن الحكومة تعمل حالياً على مشاريع عديدة ضمن خطة عودة الحياة. والتي تهدف إلى إحياء المشاريع و إنشاء مشاريع جديدة في مختلف القطاعات والتي ستكون للشركات المصرية دور كبير فيها .

وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة لإستقبال العمالة الأجنبية وفق نظام إلكتروني. وإجراءات إنضباطية تنظّم دخولها للبلاد من خلال منصة وافد.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة حريصة على جذب الاستثمارات وإزالة المعيقات التي تواجه الشركات في إستجلاب العمالة الأجنبية. مؤكدا أن تخفيض نسب البطالة لا تتم إلا من خلال زيادة حجم الاستثمارات وفتح الافاق للشركات الراغبة في الاستثمار في ليبيا. و التي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي. متطلعاً لمواصلة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين على المستويات كافة.

بدوره أكد السفير المصري تامر مصطفى حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة ليبيا الشقيقة. مشدداً بمتانة العلاقة البلدين.