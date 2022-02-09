الدبيبة يطمئن على صحة أردوغان إثر إصابته بفيروس كورونا

9 فبراير، 2022 9:57 ص
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أخبار ليبيا 24

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وفق بيان الرئاسة التركية عبر تويتر.

وقال بيان الرئاسة التركية: “خلال الاتصال أعرب الدبيبة عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس إردوغان. وعقيلته أمينة إردوغان، إثر إصابتهما بفيروس كورونا”.

وفي تغريدة عبر حسابه بمنصة تويتر قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: “أقدم شكري الجزيل إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية. عبدالحميد الدبيبة، لاتصاله بي وتمنياته لي بالشفاء، كما أوجه التحية إلى إخوتي الليبيين”.

وكان قد أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، السبت الماضي إصابته. وزوجته بـ”أوميكرون” المتحور من فيروس كورونا المستجد.

9 فبراير، 2022 9:57 ص
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