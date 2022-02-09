الأطفال مقاتلين والنساء للجنس.. بوكو حرام يتوغل في شمال نيجيريا

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تتزايد نشاطات جماعة بوكو حرام في الفترة الأخير خلصة في شمال شرق نيجيريا خاصة بعد إعلان التنظيم السيطرة على عدد من المدن والمناطق المهمة في الشمال النيجيري.

ومع سيطرة التنظيم تزداد عمليات الخطف والقتل التي يمارسها التنظيم خاصة للأطفال والنساء والتي تشير العديد من التقارير أن جماعة بوكو حرام تستخدمهم كمقاتلين وكعبيد للجنس.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن ما لا يقل عن 25 مدرسة تعرضت للهجوم من قبل بوكو حرام مع 1440 مختطفًا و 16 طفلاً في عام 2021.

تجنيد الأطفال

وقال الجيش في نيجيريا إنه يدرس مقطع فيديو لمقاتلين أطفال من ولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم داعش وهم يعدمون أفراده.

ونشرت مجموعة SITE Intelligence Group ، التي تراقب الأنشطة المتطرفة ، مقطع الفيديو الذي نشرته ISWAP ، وفقاً لوكالة أسوشيتيد برس .

في مقطع الفيديو ، أصيب رجل يرتدي زي الجيش النيجيري ، زعم أنه كان مع القوات الخاصة للجيش ، برصاصتين في رأسه على يد صبي يبلغ من العمر حوالي 12 عاماً.

بعد فترة وجيزة ، أصيب جندي آخر ، قال إنه أسر في أبريل 2021 ، برصاصة في رأسه من قبل ثلاثة مقاتلين ملثمين خلفه.

وصرح مدير العلاقات العامة للجيش ، العميد أونيما نواتشوكو ، أن عمل الإرهابيين كان ممارسة طويلة الأمد في الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

وقال إن الإرهابيين كانوا يحاولون الشروع في حملة تجنيد بالفيديو لأن العديد من مقاتليهم استسلموا للقوات.

صرح نواتشوكو ، “نحن ندرس الفيديو. ومع ذلك ، فإن عمل الإرهابيين كان ممارسة طويلة الأمد في الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

لقد استغلوا دائماً الضعفاء في المجتمع ، ولا سيما النساء والأطفال ، لتعزيز قضيتهم الشريرة.

وبحسب الإحصائيات فقد تم إغلاق 618 مدرسة في ست ولايات شمالية هي سوكوتو وزامفارا وكانو وكاتسينا والنيجر ويوبي، خوفًا من تعرضهم للاعتداء والاختطاف.

الاطفال جنود والنساء للجنس

“نذكر أن الجماعات الإرهابية ، ISWAP بوكو حرام ، استخدمت في الماضي النساء والأطفال كمفجرين انتحاريين. كما قاموا بتجنيد الأطفال والقصر ، الذين يستخدمونهم كجنود أطفال ، ونساء ، ويستخدمونهم كعبيد جنس.

يضيف الضابط النيجيري: “بعد أن استنزفته قواتنا ، والوضع الواسع في صفوفهم ، والاستسلام الهائل لبوكو حرام ، فإن الإرهابيين في خطوة يائسة يشرعون في حملة تجنيد لتعزيز قوتهم بالجنود الأطفال ، الذين يمكنهم بسهولة تلقينهم والتلاعب بهم و بثمن بخس إدارة ماليا.

وأكد الضابط: “لقد أطلقنا هذا الإنذار من قبل وبدأنا منذ ذلك الحين في التوعية. في الشمال الشرقي للحماية من حملة تجنيدهم وعرقلتها”.

وحث نواتشوكو سكان الشمال الشرقي في نيجيريا على عدم خداعهم بحيل إرهابيي ISWAP. لإطلاق سراح أطفالهم وأقسامهم من أجل قضيتهم الشريرة.

وأكد لهم أن القوات ستظل حازمة في مواجهة الإرهابيين بشكل حاسم.

نقلت أسوشيتد برس عن المديرة التنفيذية لمجموعة SITE Intelligence Group ، ريتا كاتز. قولها إن داعش “أصبح الآن أكثر يأساً من أي وقت مضى للاحتفاظ باسمها في المناقشة العالمية .بالنظر إلى حقيقة أنه لم يعد لديه” خلافة “مادية خارج نطاق نسبياً بل قواعد صغيرة في بلدان مختلفة. ”

وكشفت المعلمومات عن أن ما لا يقل عن 10.5 مليون طفل خارج المدرسة في نيجيريا. وهو أعلى معدل في العالم، مما يعني أن ثلث الأطفال النيجيريين ليسوا في المدرسة. وواحدًا في خمسة أطفال خارج المدرسة في العالم نيجيريون.

عمليات إختطاف

اختطفت جماعة بوكو حرام المتطرفة 17 فتاة في شمال شرق نيجيريا، في وقت أعلن فيه الجيش النيجيري. مضيه قدما في مواجهة الإرهابيين.

ونقلت أسوشيتد برس عن شهود عيان أن عناصر الجماعة المتطرفة هاجموا، يوم الخميس. بلدة بيمي في منطقة تشيبوك في ولاية بورنو، التي تركز فيها تمرد بوكو حرام الدائر منذ عقد ضد الحكومة النيجيرية.

وفي بيان صدر الجمعة، أعلن تنظيم داعش أيضا مسؤوليته عن قتل العديد من المسيحيين. وإضرام النار في كنيستين وعدة منازل خلال هجوم على بلدة بيمي في ولاية بورنو.

وتلقي السلطات باللوم على بوكو حرام في مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص في نيجيريا. والدول المجاورة في غرب أفريقيا.

وبدأت بوكو حرام تمردا منذ عام 2009 وانضم إليها في الآونة الأخيرة. فرعها التابع لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب أفريقيا. وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن القتال أسفر عن سقوط ما يقرب من 350 ألف قتيل وتشريد الملايين.